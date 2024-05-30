直擊STARTO揮別傑尼斯3／松本潤在職最後1天　離開前「暖舉感人」

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「嵐」貴為日本天團，也是傑尼斯旗下重要的長青男團，但隨著公司已故創辦人強尼喜多川生前的性醜聞影響，傑尼斯被迫改名STARTO重新出發，旗下很多藝人都紛紛出走、自立門戶；本月16日，松本潤也宣布要自立門戶打理個人事業，確定於5月30日離開STARTO，但嵐的合約不會有任何變動，這也是繼去年（2023）10月二宮和也出走後，「嵐」當中第2位離開傑尼斯的藝人。
雖然「嵐」不在這次的表演名單，但既然是離開前與STARTO的最後合作，松本潤今天必定出席親手製作的演唱會，表演結束前，松本潤拿著麥克風指揮調度台上藝人的身影，也被粉絲目擊；松本潤就在IG放上站在舞台上的工作背影，表示：「感謝來到會場的各位，以及觀看直播的各位！」同時標記出席的14組藝人名字，還不忘關心受傷休養中的師弟團King & Prince永瀨廉，以「#廉要保重」叮嚀對方注意健康，跟昔日夥伴道別的意味濃厚。
飲水思源不忘本 松本潤跟昔日傑尼斯夥伴珍重再見
問及對松本潤、大倉忠義製作演唱會的表現，福田淳不在意藝人是否出走，稱讚松本潤是「非常厲害的人」，透露松本潤看過大大小小國際演出，對演唱會細節特別要求；而大倉忠義跟松本潤很要好，關西地區的200多位「小傑尼斯（練習生）」也都是由大倉忠義負責帶領，所以非常放心把演唱會導演的重責大任交給他們。
STARTO揮別傑尼斯 14.5萬人見證新里程
演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》共分為4月10日在東京巨蛋、5月29日至30日在大阪京瓷巨蛋等3場，總計14.5萬人參與，演唱會名稱由來為「將各種個性集合在一起，接受多樣性的同時，每個人所散發的『能量』和『堅定的決心』。這股強大的能量集合體，也象徵著『藝人』、『工作人員』、『粉絲』之間的強大連結」。
關於這場家族演出，STARTO表示自去年以來，新公司設立的過程中，給歌迷和相關人士帶來不少擔憂， 但是公司承諾將一如既往的誠實對待每一份工作， 所屬藝人和員工們都將齊心協力、投入全部精力和熱情， 努力為廣大支持者獻上令人滿意的娛樂體驗。在STARTO啟動之際，公司也不斷思索如何回報長久以來支持STARTO的歌迷和相關人士；也對於今年初發生的能登半島地震的受災者，公司也在認真想著能夠做些什麼來幫助他們，也因為需要改變事物，並決定迎接新時代，「現在我們盡我們所能、全力舉辦這次活動。 希望STARTO在建設未來的過程中，能夠與大家同心協力，邁出嶄新的一步」。
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