直擊STARTO揮別傑尼斯1／74位藝人牽手再出發　14.5萬人現身力挺

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傑尼斯的崛起與衰落 STARTO重新出發
說到日本演藝圈，不得不提於1962年6月創立的「傑尼斯事務所」（簡稱：傑尼斯）。傑尼斯在已故創辦人強尼喜多川的帶領下，打造無數天團、偶像，包含：SMAP、KAT-TUN、瀧與翼、NEWS、V6、嵐Arashi、木村拓哉、山下智久等頂級明星，傑尼斯甚至獲封「偶像帝國」無敵稱號，在全盛時期，許多電視台、業界人士大都得看傑尼斯臉色，不敢與其對抗；直到2023年，公司陸續爆出強尼喜多川生前性騷、性侵旗下藝人醜聞，公司為了重新建立外界的信任，先是將傑尼斯改名為「SMILE-UP.」來補償400多位受害者，同年7月再成立星達拓娛樂（STARTO），重新與原公司藝人簽約。
雖然成立了STARTO，強尼喜多川的負面醜聞仍帶來諸多影響，旗下藝人面臨被電視台封殺、遭廠商撤廣告窘境，公司也留不住旗下資深藝人，二宮和也、堂本剛、松本潤紛紛決意出走、自立門戶，不過他們懂的飲水思源，個人合約不隸屬STARTO，但他們的團體合約依舊歸屬前東家，意即嵐、KinKi Kids（近畿小子）等團不會解散，以另一種形式再續前緣。
正式揮別傑尼斯 14.5萬人搶票支持STARTO復興大秀
演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》共分為4月10日在東京巨蛋、5月29日至30日在大阪京瓷巨蛋等3場，演唱會名稱由來為「將各種個性集合在一起，接受多樣性的同時，每個人所散發的『能量』和『堅定的決心』。這股強大的能量集合體，也象徵著『藝人』、『工作人員』、『粉絲』之間的強大連結」。雖然傑尼斯的藝人不再完整，這3天仍有總計14.5萬名歌迷購票參與，驗證傑尼斯在歌迷心中，仍有不可抹去的重要位置與影響力。
關於這場家族演出，STARTO表示自去年以來，新公司設立的過程中，給歌迷和相關人士帶來不少擔憂， 但是公司承諾將一如既往的誠實對待每一份工作， 所屬藝人和員工們都將齊心協力、投入全部精力和熱情， 努力為廣大支持者獻上令人滿意的娛樂體驗。在STARTO啟動之際，公司也不斷思索如何回報⻑久以來支持STARTO的歌迷和相關人士；也對於今年初發生的能登半島地震的受災者，公司也在認真想著能夠做些什麼來幫助他們，也因為需要改變事物，並決定迎接新時代，「現在我們盡我們所能、全力舉辦這次活動。 希望STARTO在建設未來的過程中，能夠與大家同心協力，邁出嶄新的一步」。
STARTO家族演出「驚喜滿滿」 滿足粉絲放大絕
演唱會上，藝人的出場順序不分資歷，STARTO特別安排14組藝人「一團一曲」的模式接力登場，今（30）日先是由Hey! Say! JUMP打頭陣，再到大前輩KAT-TUN，接著才是近期紅翻天的Snow Man現身，最後大前輩SUPER EIGHT才登場，各自都從不同舞台亮相；而他們的表演上，舞台下方、大螢幕「必定」打上團名，亦會一一唱名各團個成員名字，整體呈現相當細心。
不只歌單、藝人先後亮相順序的精心安排，演唱會的舞台則設計也大不同，除了基本的主舞台，左右兩方也備著能隨意更換位置、高低的站台，兩側再加長走道至延伸舞台，場地最後方更設有圓形子舞台；主舞台表演者除了能以空中架橋的方式穿越中間觀眾到達子舞台，同時還有4大台、6小台花車，可供藝人穿梭各個角落，顧及全場粉絲；值得震驚的是，當Snow Man表演時，舞台更放送噴火特效，場地尾端包含樓上看台的觀眾席，都能感受到火焰熱度，舞台花招多到讓人目不轉睛。
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