直擊STARTO揮別傑尼斯5／他們也有最殺男團　出道15天就站上巨蛋

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Ae! group成員包含正門良規、末澤誠也、凱塔理查德庫薩馬、小島健、佐野晶哉，是STARTO目前力捧的新人團，過去曾當過前輩舞團亮相，實際則為5月15日出道；他們今天不是第一次站上能容納4.5萬名觀眾的大阪京瓷巨蛋，但一出場「規格」就比前輩華麗，舞台煙火特效震驚全場。
傑尼斯改名再出發 Travis Japan：希望大家看見我們的努力
事實上，傑尼斯過去曾舉辦過家族演唱會，但Travis Japan的成員宮近海斗透露，能跟前輩同台的機會「非常難得」，有幸能參與3場的《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，深深被同事、前輩影響之外，也受到滿滿刺激，「所有公司的團體、演員，是夥伴也是競爭對手，亦敵亦友的關係」。
Travis Japan也因為難得跟前輩合作，川島如惠留覺得能跟KAT-TUN、Kis-My-Ft2的成員在台上有一段小小聊天時光感到開心，「就好像在學校一樣！」吉澤閑也就說：「平常沒機會聊到天的團體，能趁這機會聊天很開心。」中村海人還自爆，跟浪花男子的成員在休息室玩傳接球，「因為平常真的很少有機會見到，真的是很熱鬧的休息室」。
傑尼斯的崛起與衰落 成立STARTO重新出發
日本「傑尼斯事務所」於1962年6月創立，在已故創辦人強尼喜多川的帶領下，打造無數天團、偶像，包含：SMAP、KAT-TUN、瀧與翼、NEWS、V6、嵐Arashi、木村拓哉、山下智久等頂級明星，傑尼斯甚至獲封「偶像帝國」無敵稱號；直到2023年，公司陸續爆出強尼喜多川生前性騷、性侵旗下藝人醜聞，公司為了重新建立外界的信任，先是將傑尼斯改名為「SMILE-UP.」來補償400多位受害者，同年7月再成立星達拓娛樂（STARTO），重新與原公司藝人簽約。
STARTO攜手74位藝人開唱 14.5萬人不離不棄挺到底
STARTO為「STAR（星）+ TO（朝向未來）」的意義，由福田淳擔任社長，營運長為V6成員井之原快彥，今年4月正式啟動新演藝事業，他們改朝換代的第一步，就是舉辦家族演唱會《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，共分為4月10日在東京巨蛋、5月29日至30日在大阪京瓷巨蛋等3場，出席者共有14組、74名藝人，包含NEWS、SUPER EIGHT、KAT-TUN、Hey! Say! JUMP、Kis-My-Ft2、timelesz、A.B.C-Z、WEST.、King & Prince、SixTONES、Snow Man、浪花男子、Travis Japan、Ae! group，總計14.5萬名觀眾共襄盛舉。
關於《WE ARE! Let's get the party STARTO!!》，STARTO表示自去年以來，新公司設立的過程中，給歌迷和相關人士帶來不少擔憂， 但是公司承諾將一如既往的誠實對待每一份工作， 所屬藝人和員工們都將齊心協力、投入全部精力和熱情， 努力為廣大支持者獻上令人滿意的娛樂體驗。在STARTO啟動之際，公司也不斷思索如何回報⻑久以來支持STARTO的歌迷和相關人士；也對於今年初發生的能登半島地震的受災者，公司也在認真想著能夠做些什麼來幫助他們，也因為需要改變事物，並決定迎接新時代，「現在我們盡我們所能、全力舉辦這次活動。 希望STARTO在建設未來的過程中，能夠與大家同心協力，邁出嶄新的一步」。
對於STARTO重新出發，宮近海斗希望透過演出，觀眾能看見大家努力的表現，「參與的藝人都很努力的表演，我們也是一樣，會把刺激、影響帶給全世界讓大家看到，大家也會為公司做出值得驕傲的內容，再請大家看看我們新面孔！」
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