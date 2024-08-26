新青安比鬼還可怕！一線仲介曝「限貸」窘境：買方沒能耐還看屋

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▲面對房貸緊縮，房市除了出現違約潮，也出現了想要撿便宜、砍價的買家。（示意圖／記者陳韋帆攝）

▲莊思敏指出，購屋後，一旦因房貸下不來無法交屋，依合約恐背負天價違約金。（示意圖／家庭消費中心攝）

新青安貸引爆購屋潮，如今演變成房貸排隊潮，一線仲介曝無奈！銀行「不動產放貸比」水位拉警報，不少銀行開始限貸，甚至停止申辦房貸，部分則轉向僅優質客戶方可承辦。第一線面對客戶的仲介趙男接受《NOWnews》訪問表示，「銀行限貸，不少客戶房貸下不來，但看屋人潮持續，只是這些人很多根本沒能力搶貸，還有想現在就出手撿便宜的人，搞得又累又難成交，有夠無奈。」趙男指出，目前有些客戶並非銀行的優質客戶，也就是非軍公教、也非百大企業，房貸卡彈1~2個月遲遲未下來，甚至還有人說想透過借高利貸避免違約，狀況慘烈。照理說，房貸水位拉警報，看屋預約應該要縮減，卻又有一批「想趁機撿便宜」的人，不斷預約看屋，當作到菜市場買菜亂砍價，事實上，屋主大多荷包滿滿，並不會賤價出售，這一類買家，比鬼還可怕，不斷浪費彼此時間。趙男說，其實現在想要買房子的人，如果不是軍公教，或手頭握有免貸款的購屋資金，就不用想著要撿便宜了，根據前兩波房市低潮經驗，會願意這樣降價讓利的屋主並不多，況且有這樣心態的人，大多是房市小白，非老客戶，對仲介而言，倘若真握有急售降價物件，也沒必要特別通知想撿便宜的陌生人。中信房屋研展室副理莊思敏表示，這一波房貸排隊潮，對於房市屬於全面衝擊，如果有意此時購屋，建議民眾應先評估自身信用、自備款，事先向經常往來的銀行業務確認自己的信用評分，該行對於自己的房貸承貸意願等。如果信用評分、自備款項都不理想，卻又衝動購屋簽約，結果房貸沒下來，假設購買1000萬的房子，每日違約金就是1萬元，直接解約就會沒收全部價金，如果已支付200萬，就會被賣家全部沒收，如果不服，恐怕對簿公堂也不見得能全部取回。她建議，購屋族如果能力尚不足，可等待明年初再開始看屋，畢竟房價短時間內也不可能輕易下修，況且目前房貸水位拉警報的情況，恐怕要3個月~半年，甚至更久才有可能解除。