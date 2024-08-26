獨家／真的是夫妻啦！曾之喬同框辰亦儒　挺孕肚吃鍋放風

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▲曾之喬15日宣布懷孕喜訊，今被直擊外出用餐，看起來心情很好。（圖／讀者提供）

▲▼曾之喬和辰亦儒鮮少同框，只有在宣布結婚那天以及同年的情人節公開放閃過。（圖／翻攝自曾之喬臉書）

曾之喬和辰亦儒結婚4年，，兩人過去無論是戀愛或是婚後都相當低調，辰亦儒也因為長期在中國打拚，期間還傳出兩人感情轉淡，就在此時曾之喬宣布懷孕，也算間接破解傳聞，只是當時PO出的照片，兩人幾乎沒有肢體上的互動，辰亦儒也沒有發文表態，被部分網友說，今（26）日曾之喬被讀者直擊和好友以及老公聚餐放風，席間相談甚歡，感情相當融洽，確實是夫妻沒錯。曾之喬今被讀者直擊和一群好友以及辰亦儒在百貨公司用餐，席間曾之喬開心分享生活瑣事，就如同平時出席活動時的她一樣，一開口就話匣子停不下來，什麼都能聊，穿著平口上衣的她，完全看不出來孕肚，即便沒有過多的裝扮，仍掩蓋不了她的明星氣質，而辰亦儒也是胃口不錯，除了專心吃東西之外，也聊得很起勁，對於外界傳言，夫妻倆依舊不改低調作風，沒有多加回應，過著他們舒服的小生活。事實上，曾之喬過去曾在節目上聊到與辰亦儒的戀愛細節，交往相戀10多年來，每天晚上都是牽手睡覺，即便各自發展事業，但感情依舊穩定。15日剛宣布懷孕時「曾之喬官宣懷孕」的詞條也衝上熱搜，雖然祝福不少，但更多人卻是震驚這兩人居然是夫妻，足見曾之喬、辰亦儒十分注重感情隱私。