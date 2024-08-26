101捷運站手扶梯爆紅！外國遊客「排隊搶搭」　原因曝光台人傻眼

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▲日本東京指標性建築「晴空塔」，也有一處手扶梯可以將晴空塔完整拍下。（圖／翻攝自Google Maps）

台北101大樓是許多外國遊客來台必訪的景點，也必定會拍照打卡留念。而近日就有人發現，台北101捷運站4號出口前方，開始出現一群外國遊客聚集，排隊輪流搭乘手扶梯，讓一票台灣人不解問：「不太確定在幹嘛？」原來這是網路上最新流行的101拍照法，將手機放在手扶梯上，就能將自己與台北101完整地拍入畫面中，看起來相當壯觀，但也有人痛批：「覺得這樣會干擾到單純想搭手扶梯的人！」一名網友昨（25）日在社群平台Threads上發文，寫下「最近好多人在拍這個，連我也想去試看看。」只見影片中，影片曝光後，許多台灣網友不解地問：「不太確定在幹嘛，可以講解一下嗎？」對此，有網友解答，最先是有一名女網紅，，影片曝光後迅速爆紅，引起許多外國遊客爭相模仿。台灣網友則恍然大悟地喊，「懂了，這就收費，一次50」、「難怪想搭個手扶梯，明明沒人被叫去後面排隊」、但不少人痛批，這樣的拍攝行為既危險又擾民，十分不恰當，「手扶梯不是讓他們排隊拍短影音的」、「上班搭手扶梯看到這個，只有一個字，躁」。也有人緩頰，「反正旁邊還有樓梯可以走，我覺得沒有到很妨礙交通，促進觀光很好。」事實上，不只是台北101流行手扶梯拍法，日本東京指標性建築「晴空塔」，也有一處手扶梯可以將晴空塔完整拍下，只要搭乘電車自押上站B3出口坐電梯到1樓，面向對面的LIFE超市左轉後，就能看到該處戶外手扶梯，可利用高低差角度輕鬆拍下整座晴空塔，也是許多內行人的祕密打卡點之一。