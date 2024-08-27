手扶梯爆紅「外國遊客搶搭」！101出手禁止了　員工怒轟：超困擾

台北101大樓是台灣最為知名的景點之一，也是許多外國遊客來台必拍照留念的行程。不過，近日就有網友發現，台北101捷運站4號出口前方，竟開始有大量外國遊客聚集，排隊輪流搭乘手扶梯，還將手機放在手扶梯台階上，只為了拍攝101美照。對此，101員工今（27）日就發文怒轟：「觀光客真的不要在這錄影片了，101員工表示困擾！」表示101已經放置告示牌，禁止搭乘電扶梯危險攝影行為。
近日有網友在社群平台Threads上透露，近期有許多外國遊客聚集在台北101捷運站4號出口前方，排隊輪流搭乘手扶梯，讓大票台灣人感到不解。原來，最初是有一名女網紅將手機放在手扶梯台階上，利用仰角的角度將自己與整棟101大樓完整地全拍進畫面中，影片曝光後迅速爆紅，引起許多外國遊客爭相模仿。
不少台灣人見狀也搖頭嘆，「真的是歪風」、「網路影片之亂」、「如果不放告示牌出事了101要承擔，還是標示清楚比較好」、「電扶梯到底有啥好拍」。還有一名苦主現身喊：「不要再瘋傳了，我上次才踩壞別人手機。」
我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，今日就出現101員工發文怒轟，「觀光客真的不要在這錄影片了，101員工表示困擾！」更附上現場影片，只見手扶梯前方已經被放上告示牌，標示「搭乘電扶梯禁止危險攝影行為」，他也直言：「手扶梯是給趕上班的人走的，不是拍照用。」
@janewsx21May entry na ba ang lahat? 😂🤙 #taipei101
♬ No Reason - Ryan.B & effie
不少台灣人見狀也搖頭嘆，「真的是歪風」、「網路影片之亂」、「如果不放告示牌出事了101要承擔，還是標示清楚比較好」、「電扶梯到底有啥好拍」。還有一名苦主現身喊：「不要再瘋傳了，我上次才踩壞別人手機。」