柯文哲再爆4300萬選舉補助款買辦公室！專家：一個失敗的投資者

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▲商仲指出，濟南路、林森南路、善導寺等，因鄰近立法院，是政客們最愛選址區域之一。（圖／翻攝自國會頻道網站）

▲陳傑鳴表示，柯文哲入手價偏高，長期自用問題不大，但如果是投資，算是失敗的投資者。（示意圖／取自Unsplash）

柯文哲1.2億豪宅風波未息，今(26)日又被民代踢爆今年5月用4300萬購入濟南大樓三樓辦公室，柯文哲也坦承，選舉補助款3分之1歸黨部、 3分之2歸個人，確實有購買商辦，設立個人辦公室，長期使用。柯文哲購買濟南大樓(中國航運大樓)商辦，據實價登錄，台北市中正區林森南路10號三樓，今年5月10日交易，48.76坪、總價4300萬，拆算單價88.2萬/坪，主要用途為商業用。不具名商仲指出，48.76坪商辦，以區域月租金單價1500~1600萬/坪換算，每月租金約7~7.5萬，另以總價4,300萬換算投報率，約2~2.1%，但一般區域商辦投報率行情，約2.1~2.5%，回推後可發現成交價略高，但符合市場行情。商仲指出，柯P購買的區位，因鄰近立法院、台北地院等辦公機關，不少政客、民代、律師都選擇落址在善導寺、濟南路、林森南路一帶，以選址角度來看，沒有錯誤。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示，觀察「濟南大樓」歷史成交紀錄，2023年10月7樓戶以單價80.1萬/坪成交，柯P則是88.2萬/坪，高出價格約1成，不過，由於商辦購買主要在於辦公需求，有時候很看緣分，加上去年10月房市不如今年5月熱，價格談不上買貴，只能說偏高。至於購買此棟大樓是否划算？陳傑鳴與不具名商仲抱持著反面看法，他認為，「如果不考慮未來漲價，目前台北市商辦租金投報率約2.3%~2.5%，而柯P出手的價格若換算投報率過低，買不如租，長期自用問題不大，但以投資角度看，柯P算是一個失敗、買貴的投資者。」