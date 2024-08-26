《鬼滅之刃》原作畫完結局消失4年　新圖流出「主角是炎柱大哥」

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▲《鬼滅之刃》推出歌舞劇，廣受好評再推續集。（圖／「能 狂言『鬼滅の刃』」公式X）

▲《能 狂言 鬼滅之刃-繼-》主角為「炎柱」煉獄杏壽郎，右下角的繪圖者是吾峠呼世晴。（圖／「能 狂言『鬼滅の刃』」公式X）

日本知名漫畫《鬼滅之刃》自2016年2月15日在《週刊少年Jump》連載，作品問世後廣受好評，發行超過1.5億冊，紅到翻拍成電視動畫、電影以及舞台劇，而完結篇在2020年5月18在連載完畢後，原作吾峠呼世晴就此神隱；如今傳出好消息，吾峠呼世晴的「新圖」公開，主角還是以壯烈犧牲的「炎柱」煉獄杏壽郎為主，粉絲欣喜若狂。「能 狂言」是集戲劇、舞蹈、歌曲為一體的歌舞劇，推出《能 狂言 鬼滅之刃》大受好評，今天確定推出續集《能 狂言 鬼滅之刃-繼-》，主視覺圖還是以「炎柱」煉獄杏壽郎為主，網友發現右下角出現「吾峠呼世晴」的冠名，日媒也報導證實：「原作者吾峠先生特別繪製了人氣角色煉獄杏壽郎的主視覺圖！」《能 狂言 鬼滅之刃-繼-》是以「炎柱」煉獄杏壽郎、「鬼王」鬼舞辻無慘、「下弦之壹」魘夢、「上弦之參」猗窩座、「音柱」宇髄天元、「上弦之陸」妓夫太郎&墮姬等人為主角，故事聚焦於與鬼對抗的柱的生存方式。除了推出歌舞劇，讓網友津津樂道的是主視覺是由原作吾峠呼世晴繪製，因為他在2020年畫完《鬼滅之刃》完結篇後就神隱，還曾有他引退回老家工作的傳言；消失至今4年，終於再見到他的新圖，令不少鬼滅迷放心：「能看到老師真的太好了！」、「吾峠呼世晴畫的就是讚」、「吾峠呼世晴畫的煉獄大哥最棒！」。《鬼滅之刃》新電視動畫，超神結尾引發眾人期待故事後續，大結局也確定要以電影《鬼滅之刃劇場版 無限城篇》的方式呈現，並將拆成3部曲，上映日期待定。