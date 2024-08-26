李維維從鍾漢良拍到張棟樑　2世代天王都愛她連蔡康永都驚訝

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▲蔡康永（右）驚訝李維維橫跨了2個世代，外型都沒變。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

▲李維維保養得宜，受封「凍齡美女」、「靈芝人」。（圖／李維維臉書）

香港天王郭富城32年前拍的一支被粉絲重溫，其中女主角李維維的凍齡美貌受到討論，過去她曾在小S以及蔡康永主持的節目《康熙來了》中分享過去拍攝過的作品，從鍾漢良到張棟樑的MV都能見到她的身影，被蔡康永盛讚怎麼能跨了2個世代，而且年紀越大越漂亮。李維維多年前在《康熙來了》中參加新生代美女單元，一轉過頭之後，小S先是說，「她不是18年前就出道了嗎？」直呼雖然李維維很少上節目，但其實是資深前輩，節目上也播放她和郭富城合作的咖啡廣告片段，以及與鍾漢良合作的MV，接著還有杜德偉、范逸臣、品冠、張棟樑，一播完蔡康永就說，「」不過這也證實她的外型經過2個世代仍受到觀眾喜愛，蔡康永也誇她甚至比以前還要漂亮。小S也分享，其實李維維和她是高中同學，當時大S跟李維維是小圈子中比較漂亮的兩個人，會互相較勁，大S都會虧李維維頭很大，李維維反攻擊大S招風耳，李維維聽了馬上吐槽，「我沒有，好像是妳（小S）欸！」可見好交情。李維維因為和郭富城合拍「小虎咖啡」廣告打開知名度，後來又拍攝鍾漢良〈OREA〉、杜德偉〈絕不後悔〉MV，被國際大導演王家衛挖掘，簽下一只經紀約，獲得和金城武、莫文蔚、蔡一智拍港片《初纏戀後的2人世界》的機會，更進軍日本演藝圈。不過李維維在1997年後因為感情問題淡出螢光幕，直到2009年上節目《國光幫幫忙》才回到演藝圈，陸續演出《我可能不會愛你》、《那些年，我們一起追的女孩》、《真愛趁現在》、《大人情歌》等戲劇作品，她也曾以演員、主持人身分入圍過3次金鐘獎。今年48歲的她，日前曬出穿回制服的模樣，凍齡外型讓粉絲驚呼，「真的太誇張了！」