柯文哲完了！選舉補助款買辦公室「自用變房東」　專家：快亮租約

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▲柯文哲購買的辦公室，目前由「先發興業股份有限公司」登記為公司地址，柯辦也坦承，基於「買賣不破租賃」法規，承接上一手租客。（圖／翻攝台灣公司網）

▲目前柯文哲自用說已被戳破，陳傑鳴建議，將租約公開，完整呈現事實，給社會大眾一個交代。（示意圖／pexels）

柯文哲1.2億豪宅風波未息，今(26)日又被民代踢爆今年5月，他用「選舉補助款4300萬」購入濟南大樓三樓辦公室，柯文哲表示，該商辦設立個人辦公室，長期使用，然而，有民代踢爆柯P又說謊，指他將房屋出租給「先發興業股份有限公司」使用中，根本是當房東。根據台灣公司網資料，被爆出柯文哲購買的濟南大樓(中國航運大樓)三樓商辦，目前公司登記「先發興業股份有限公司」，最後核准變更日期107年05月28日，負責人桂焌傑與前國民黨立委羅福助的助理同名同姓，民進黨台北市議員林延鳳派人到現場探勘，指稱該辦公室確實由先發興業使用中。柯文哲今日先遭爆購買濟南大樓(中國航運大樓)商辦，據實價登錄，台北市中正區林森南路10號三樓，今年5月10日交易，48.76坪、總價4300萬，拆算單價88.2萬/坪，主要用途為商業用。如今又被踢爆該辦公室非自用，而是出租，記者查詢實價登錄(租賃)，發現濟南大樓(中國航運大樓)三樓商辦以上，自實價登錄租賃上路以來，沒有任何資料，故商辦租金目前只有柯辦心裡清楚。房市專家、全向科技房產中心總監陳傑鳴接受《NOWnews》訪問表示，實價登錄的租賃部分，目前沒有強制性，只要不是透過仲介成交，大多不會刻意登錄，所以查不到資料也不算特別奇怪的事情。至於「買賣不破租賃」，查看公司設立與變更日期，這句話應該沒有問題，但邏輯上購屋後，房東都會與房客重訂合約，對於房客毫不熟悉，恐怕已經強詞奪理了，況且又是誆大家是自用。最後，陳傑鳴呼籲，「柯誆說辦公室自用，其實早就變成現成房東，說謊已成事實，無論是承接上任房東租約，又或者是已經訂立新合約，都應該直接拿出租約給大家看，將事實完整呈現，還給社會大眾一個交代。」