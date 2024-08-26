新青安野火燎原！房貸下不來、建商拚命購地　7月交易量292億創高

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新青安貸引爆購屋潮，如今又演變成房貸排隊潮，購屋族房貸下不來，建商購地腳步卻從未停歇，今年7月，上市櫃法人購地交易量292億，創49月以來單月新高。專家指出，「新青安引爆民眾搶購住宅，建商獵地更加積極，但目前房貸水位已拉警報，預計建商將調整開發腳步轉向商業土地，全年交易量估計仍可達千億水位。」據信義全球資產公司統計，今年7月，上市櫃法人購地交易量292億、年增約7倍，主力買方為建商，如新美齊以38.83億拿下台中南屯區惠仁段1,149坪土地， 合計其他土地，共斥資75億，一舉打敗興富發的61億，成為當月獵地王。信義全球資產公司總經理林三智表示，觀察今年1~7月，土地市場交易量共901億、年增198%；進一步觀察六都購地總量，第一名為台中市216億，其中又以14期最受青睞，華固、遠雄、亞昕等皆搶進插旗，第二名為高雄市176億，華友聯斥資20.08億，買下亞灣區2,363坪土地最受矚目。他指出，1~7月已超越去年一整年的交易量，顯示近年房市熱絡，建商大舉出清存貨，且目前仍看好後市，積極補庫存中，可預見今年全年交易量重回千億大關，不過，由於住宅市場受到房貸水位拉警報影響，估計建商購地策略將有所調整，轉向都更、危老合建，以及商用不動產土地為主要開發項目。