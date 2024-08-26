房市將急凍？五大豪宅增值排行　專家曝「危機入市」也能賺大錢

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▲新青安引爆全台房市熱，不少豪宅趁勢脫手獲利了結，不過，專家指出，房貸限縮的現在，想危機入市應先看銀彈是否足夠。（圖／台灣房屋提供）

新青安貸引爆購屋熱潮，結果導致銀行房貸水位拉警報，出現了塞車情況，不少人恐面臨違約風險，專家也估計市場將由熱轉冷。專家指出，「房貸雖然已經塞車，但對手頭銀彈足夠、可長期持有的人來說影響不大，反而可能是危機入市的賺錢好時機。」據實價登錄，今年台北五大億級豪宅增值排行榜，依序為「西華富邦」18樓戶，持有8年、增值4,839萬；「西華富邦」15樓戶、持有8年、增值4,347萬；「大同璽苑」5樓戶，持有13年、增值3,802萬；「美孚一品」2樓戶，持有5年、增值3,800萬；「碧湖畔」17樓戶，持有3年、增值3,216萬。台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，豪宅總價高，以台灣房市長年「大漲小跌」態勢，「長年持有」通常會有不錯的獲利。例如此次億級豪宅增值前三名，「西華富邦」15、18樓戶，以及「大同璽苑」5樓戶，前屋主持有都超過10年，完整挺過一波房市低潮期，在此次房市高峰脫手了結。「美孚一品」2樓、「碧湖畔」17樓戶，原屋主入手時間為2019、2020年，新冠肺炎2019年底爆發，整體房市、豪宅都出現短期震盪，但隨後政府大撒幣、低利等政策，房價開始暴漲，短短3~4年兩名屋主都大賺3千多萬。雖然有人靠著危機入市賺錢，但也有慘賠案例，回顧2014年，政府祭出「房地合一稅」開始打房，市場瞬間陷入低潮，加上後續央行祭出的豪宅限貸令，大坪數豪宅交易急凍，不少人撐不到這波房市榮景，2017~2020年出現不少賠售案例，如「大同璽苑」，今年雖然有人賺錢獲利了結，但2018年也曾出現慘賠1,700萬案例。第一建經研究中心副理張菱育表示，想要危機入市，無論購買豪宅或一般住宅，都要留意「銀彈」是否足夠，購入後無論是置產或自用，都要有長期抗戰心理準備，沒人可預料低潮何時過、下一波高潮何時到來，建議購屋前，應再三評估自身條件，或可諮詢可信任仲介，確認條件良好後，再行出手，將風險降至最低。