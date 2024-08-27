新青安引爆銀行限貸潮　房價要跌了？台經院一字預測「難」！

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▲劉佩真指出，9月央行理監事會，以及美國總統大選，都為房市增添不確定性，呼籲購屋人應謹慎評估自身能力。（圖／記者陳韋帆攝）

新青安導致房市過熱，銀行房貸水位拉警報，各行紛紛開始限貸，台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真表示，「在銀行房貸困難下，交易勢必萎縮，但過去5年房市熱度高，再加上這一波新青安貸購屋熱潮挹注，建商、屋主都賺飽飽、手頭資金相當雄厚，短期內房價恐欲跌不易！」劉佩真表示，國內主要不動產仲介業者交易量，今年7月月減率5%~8.7%，小幅降溫，主要是因為當月為暑假旅遊旺季，不少民眾出遊，加上颱風災情、台股回檔修正、新青安嚴查違規等影響，購屋人信心稍受影響，但以年增率觀察，仍有0.5~24.3%，顯示民眾購屋意願仍在。而7月正好也迎來史上最大交屋潮，除了預售屋交屋潮大爆發，也因為即將步入民俗月，大多成屋也選擇7月交屋，兩相拉抬下，六都建物買賣移轉件數月增率達11.6%、年增率33.6%。展望未來，劉佩真指出，國人買房抗通膨觀念根深蒂固，除了新青安熱潮外，科技投資效應仍在，如「竹科、中科、南科、高雄、嘉義」等地的周遭行政區房市表現頗佳，加上建商持續力推低首付方案，估計這波購屋熱潮短時間內難見停歇。房價部分，雖然房貸水位拉警報，恐使成屋交易量下滑，但這一波熱潮，已讓建商、屋主們荷包賺滿滿，「難」以輕易讓價，故欲跌不易，不過，她也提醒，「9月央行理事會、美國總統大選仍為房市添增不確定性，建議購屋人，購屋前宜謹慎評估自身能力。」