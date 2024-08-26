2024美國網球公開賽26-27日戰況！賽事免費直播與轉播資訊一次看

2024年美國網球公開賽，即將在 8月26日到9月9日盛大登場，這場備受矚目的比賽不僅吸引了全球網球迷的目光，更吸引了許多世界頂尖選手的參與，包括多屆大滿貫冠軍得主 喬科維奇（Novak Djokovic）、艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）、瓦林卡（Stan Wawrinka），以及女網冠軍 大坂直美（Naomi Osaka） 和 安德里斯庫（Bianca Andreescu）。台灣女雙好手謝淑薇預計在28日深夜11:00跟搭擋E·梅滕斯出戰中國張帥、K·美拉德諾維奇組合。《NOWnews今日新聞》也為讀者整理美網轉播、免費直播、賽事等相關資訊。
中華電信MOD頻道博斯運動一台（第76台）、博斯網球台（第243台） 及 博斯魅力台（第248台） 將轉播這場盛大的賽事，球迷可以鎖定電視或是線上收看相關賽事。
美網公開賽是什麼? 比賽怎麼打
美國網球公開賽，又稱「美網公開賽」、US OPEN。美國網球公開賽便是每年度的網球大滿貫中第四項，同時也是最後一項的大型國際網球賽事。每年度的美網公開賽賽程皆舉辦在8月底至9月初於美國紐約舉行，自從1978年之後便固定舉辦在紐約皇后區的國家網球中心，主球場名為亞瑟·艾許球場(Arthur Ashe Stadium)，以ATP創辦者命名，可以容納2萬3000名觀眾，是世界上最大的室外網球場哦。
美國公開賽的賽事可以細分為：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和男女混合雙打五項網球賽事。其中美網的獎金最高，獎金總額可以高達至600多萬元（約1億9101萬台幣）。
美網男單賽事：
時間：26日 23:00 商竣程 出戰 A·巴伯里克
27日上午 8:15 拉杜·阿爾伯特 出戰 喬科維奇
美網女單賽事：
時間：
23:00 鄭欽文 出戰 A·安尼西莫娃
27日上午9:00 A·薩巴倫卡 出戰 韓天遇
何謂網球四大公開賽 大滿貫賽事？
澳洲網球公開賽（Australian Open）
硬地賽事（慢速硬地），是網球硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年1月份舉辦。
法國網球公開賽（French Open or Roland-Garros）
紅土賽事，是網球紅土賽事裡的最高榮譽，每年5-6月舉辦。
英國溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championship）
草地賽事，是網球草地賽事裡的最高榮譽，也是全世界聲望最高、歷史最久的網球賽事，每年6-7月舉辦。
美國網球公開賽（US Open）
硬地賽事（快速硬地），是硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年8-9月舉辦。
美網公開賽賽程資訊：
每天的比賽將從紐約當地時間上午11時（換算成台灣時間需-12小時），夜場比賽將於晚上7點開始。完整賽程可登入美網公開賽官網查看。
8月26日（週一）和27日（週二） - 男單和女單第一輪
8月28日（週三）和29日（週四） - 單打第二輪；雙開賽
8月30日（週五）和31日（週六） - 單打第三輪
9月1日（週日）和2日（週一） - 單打第四輪
9月3日（週二）和4日（週三） - 單打四分之一決賽
9月5日（週四）
15:00 - 女雙（或混雙）決賽
19:00 - 女單準決賽
9月6日（週五）
12:00 - 混雙（或女雙）決賽
15:00 - 男單半決賽
19:00 - 男單半決賽
9月7日（週六）
12:00 - 男雙決賽
16:00 - 女單決賽
9月8日（週日）
14:00 - 男單決賽
美網轉播資訊：
電視頻道：博斯網球台、MOMOTV、博斯魅力網、中華電信MOD
線上轉播：Hami Video（部分需付費）、四季線上
免費轉播：Line Today (8強以後）
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美網公開賽是什麼? 比賽怎麼打
美國網球公開賽，又稱「美網公開賽」、US OPEN。美國網球公開賽便是每年度的網球大滿貫中第四項，同時也是最後一項的大型國際網球賽事。每年度的美網公開賽賽程皆舉辦在8月底至9月初於美國紐約舉行，自從1978年之後便固定舉辦在紐約皇后區的國家網球中心，主球場名為亞瑟·艾許球場(Arthur Ashe Stadium)，以ATP創辦者命名，可以容納2萬3000名觀眾，是世界上最大的室外網球場哦。
美國公開賽的賽事可以細分為：男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打和男女混合雙打五項網球賽事。其中美網的獎金最高，獎金總額可以高達至600多萬元（約1億9101萬台幣）。
美網男單賽事：
時間：26日 23:00 商竣程 出戰 A·巴伯里克
27日上午 8:15 拉杜·阿爾伯特 出戰 喬科維奇
美網女單賽事：
時間：
23:00 鄭欽文 出戰 A·安尼西莫娃
27日上午9:00 A·薩巴倫卡 出戰 韓天遇
何謂網球四大公開賽 大滿貫賽事？
澳洲網球公開賽（Australian Open）
硬地賽事（慢速硬地），是網球硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年1月份舉辦。
法國網球公開賽（French Open or Roland-Garros）
紅土賽事，是網球紅土賽事裡的最高榮譽，每年5-6月舉辦。
英國溫布頓網球錦標賽（Wimbledon Championship）
草地賽事，是網球草地賽事裡的最高榮譽，也是全世界聲望最高、歷史最久的網球賽事，每年6-7月舉辦。
美國網球公開賽（US Open）
硬地賽事（快速硬地），是硬地賽事中聲望最高的2大賽事之一，每年8-9月舉辦。
美網公開賽賽程資訊：
每天的比賽將從紐約當地時間上午11時（換算成台灣時間需-12小時），夜場比賽將於晚上7點開始。完整賽程可登入美網公開賽官網查看。
8月26日（週一）和27日（週二） - 男單和女單第一輪
8月28日（週三）和29日（週四） - 單打第二輪；雙開賽
8月30日（週五）和31日（週六） - 單打第三輪
9月1日（週日）和2日（週一） - 單打第四輪
9月3日（週二）和4日（週三） - 單打四分之一決賽
9月5日（週四）
15:00 - 女雙（或混雙）決賽
19:00 - 女單準決賽
9月6日（週五）
12:00 - 混雙（或女雙）決賽
15:00 - 男單半決賽
19:00 - 男單半決賽
9月7日（週六）
12:00 - 男雙決賽
16:00 - 女單決賽
9月8日（週日）
14:00 - 男單決賽
美網轉播資訊：
電視頻道：博斯網球台、MOMOTV、博斯魅力網、中華電信MOD
線上轉播：Hami Video（部分需付費）、四季線上
免費轉播：Line Today (8強以後）