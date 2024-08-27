柯文哲商辦竟出歷史最高價　房產專家嘆「小草心血買不值錢投資」

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民眾黨主席柯文哲昨天被爆以4300萬元現金購置48坪多商辦，換算單價88萬元一坪，在實價登錄中成為歷史最高價。房產專家Sway對於這件買賣的行情也直搖頭，大嘆柯文哲「用小草的心血，買一個並不值錢的投資。」Sway指出，按照房地產市場慣例，用現金買房又不認識屋主，「中間必會有掮客出現，幫忙喊價與成交」，成交價格內含掮客的服務費用，然後作實價登錄，「掮客賺一大筆」。他進一步分析，也有商辦市場慣例是掮客只是白手套，表面上買了天價商辦，內含超高佣金，有時還包含「裝潢金」，然後一樣是天價實價登錄，「這價差最後又回到買方手上」，因為你想要實價登高價，方便以後「賠售」或是哪天把房子拿去做天價貸款，「那這頂上的去房價，就很好用」。他質疑，柯文哲到底是被拐買天價普通商辦，還是為了要花掉現金硬買一個「超爛投報商辦」？而柯妻陳佩琪本來還想買1.2億元豪宅，「他們真的很有錢，這錢，來自小草的犧牲奉獻。」Sway大嘆自己彷彿看到陳水扁第二，「很可惜，居住正義只在他第一屆的台北市長，然後就歪了。」