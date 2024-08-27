東出昌大再婚！曾背叛杏、外遇未成年　今山中遇真愛把人肚子搞大

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▲東出昌大（右）公開未婚妻，2人在山中日久生情而奉子成婚。（圖／東出昌大SPA！)

▲東出昌大（左）2020年背著老婆渡邊杏（中），與唐田英里佳（右）搞不倫，最後分開收場。（圖／東出昌大、渡邊杏、唐田英里佳官網）

▲東出昌大2022年開始隱居山林，靠打獵維生。（圖／めざまし8チャンネル YouTube）

▲▼松本花林（上圖，下起）、齋藤奈里、烏森Mado曾到山上跟東出昌大體驗山林生活，其中一位應該就是他的「未婚妻」。（圖／めざまし8チャンネル YouTube）

日本男星東出昌大2020年背叛美女老婆渡邊杏，與當時未成年的唐田英里佳搞不倫，東出昌大最後與杏離婚、分手小三，形象重創慘無工作的他，2022年開始隱居山林過著原始人的生活，沒想到過了2年，竟在山中遇見真愛，男女還在山上生米煮成熟飯「有了孩子」，今（27）日宣布結婚，婚訊震撼日網。東出昌大2015年跟渡邊杏結婚，當時育有2女；他2020年初趁老婆懷第三胎的期間，跟當時還未成年的演員唐田英里佳搞不倫，時間長達3年，醜聞曝光後，東出昌大同年7月跟渡邊杏離婚。事隔1年多，東出昌大與前妻撫養費談不妥，遲遲未支付3個小孩的撫養費，甚至提出1個月3萬日圓（約台幣6600元）的撫養金額，離譜行徑讓他形象再慘跌；走投無路又沒錢的他，於2022年隱居山中，靠打獵、摘野菜維生。他的原始人生活吸引各界關注，節目《Mezamashi 8》還特地上山去拍東出昌大「自給自足」的山中生活。雖然被貼上渣男標籤，卻似乎不影響東出昌大的桃花運，節目《Mezamashi 8》發現他與3名年輕女演員「山中同居」，分別為27歲的烏森Mado、29歲的齋藤奈里、24歲的松本花林，據悉4人曾在工作上有交集而認識，3女原本只是上山旅遊，後來覺得東出昌大有趣，於2023年6月搬到山上與東出昌大同居。當時節目導演提醒東出昌大與3女同居的行為容易引發負面新聞，但他態度平靜，表示不在意外界眼光，畢竟出道10年所建立的一切都已破滅，「現在不會因為誰說了什麼，就產生開心與擔心的情緒」，他只想隨心所欲活得像個人，也解釋男演員或女演員都會來找他，自己跟她們僅是「人的與人的互相喜歡」才聚在一起，互動都在正常範圍內。東出昌大嘴上這麼說，依然很替女生著想，擔心3女與自己沾上邊，會影響未來事業。如今他跟其中一位女生產生情愫，2人發生關係後有了孩子，認定彼此決定結婚，東出昌大也在《SPA！》專欄上一一交代經過。大家好，我是東出昌大。今年年初，我開始與一位女性交往。我和她大約是在2年前的工作場合相識，後來她說：「因為疫情導致獵人體驗之旅取消，感到很遺憾。」所以我就邀請她：「那就來山上玩吧？」這也成為了她訪問這片土地的契機。她和我一樣非常感謝這片土地（山中）的叔叔、阿姨，並且深深迷上這裡。去年春天，她為了參加狩獵許可考試而將戶籍遷到附近，並搬到了這裡。曾有媒體報導稱我們「同居」，但這不是事實，我們一直住在不同的房子裡，保持著前輩和後輩的關係，後來她辭去演員的工作在這定居，開始剪葡萄枝、製作柿餅等等，成為獵人後輩。每天在鄉村過著充實生活的後輩，我偶爾看到她，就會有種「這孩子這樣的生活，真的沒問題嗎？是不是我對她產生了不好的影響？」的感覺。然而，自去年年底，她照顧我的愛犬機會變多，在接送的過程中，我有幸吃到她準備的飯菜，一開始只是很謝謝她，最後深深被她吸引，所以我們開始交往。今年初夏，我們得知有了孩子，預計明年春天我們升格爸媽，並且成為夫妻。雖然我在生活中犯了很多錯誤和失敗，但這是值得慶祝的事情。即便如此，由於缺乏自信，有時候我也會感到一絲不安，但正因為我認識到自己的不足，很希望能夠珍惜她和我們的孩子，一起建立幸福的生活。閱讀這篇文章的各位媒體朋友，無論你們選擇如何跟進報導，或是不報導，我們都無法左右，但是她現在身懷六甲且是普通人，你們要採訪我沒問題，但請不要直擊她。不過，即便您遠道而來，我也是「只說想說的話」，可能不會成為一個正經的採訪。不過我可以提供一杯冷茶，有什麼需要的話儘管告訴我。當我向這片土地的叔叔阿姨們報告時，他們非常高興，看到開朗笑著說「又要熱鬧起來了！」的前輩眼中的淚水，我的眼睛也變紅了，我希望他們都能長壽。我沒有強大到能夠只為自己而活，這幾年我一直在尋找活下去的理由，現在只是覺得，雖然還有點模糊不確定，但我也開始期待未來的生活。謝謝大家耐心讀完長文，聽我這個中年男人的自言自語，真心祝福各位讀者幸福，也請繼續對我們不時的過失和錯誤予以指導和鞭策。