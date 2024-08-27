央行限貸令也沒用？全台「瘋搶房」十大區域　最扯待售量剩600戶

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▲林哲緯表示，購買預售屋後，正式交屋至少2~3年起跳，所以即使現在房貸緊縮，短時間內影響也不大。（圖／記者陳韋帆攝）

新青安貸引爆全台買房風潮，央行雖然已下限貸令，但也為時已晚，新建案早已賣得「嚇嚇叫」。根據591新建案資料，全台十大新建案(含預售、成屋)「待售率」最低區域，僅17.3~28.8%，最誇張的就是新竹竹北，平均10戶剩不到2戶在賣，供給明顯趕不上需求。591房屋交易網新聞公關組組長林哲緯表示，待售率反映新建案賣壓，越低則賣壓越輕，進年房市火熱，建商拚命獵地推案，依舊無法滿足市場胃口，部分區域更苦於素地稀少，推案量能下降，如今又碰上房貸拉警報，可預期未來「缺錢、缺房、缺土地」的情形將更加嚴峻。觀察十大新建案「待售率」最低區域，新竹竹北因素地稀缺且地主惜售，推案進入真空期；台中則百花爭鳴，水湳、七期大推30坪以下低總小房，購屋族積極搶進，梧棲，梧棲則因2字頭低價，大量吸引投資客、首購湧進。新北市板橋挾蛋黃區優勢，均價攀升7字頭，買方依舊絡繹不決，淡水則是目前新北市少有的2~3字頭低價區，賣壓持續下滑；桃園八德則受惠中壢、桃園區房價高漲，雖然均單價已到37.1萬/坪，仍吸引不少首購以時間換空間，重劃區內2~3房最火熱，估計將持續推升房價。高雄楠梓主要是搭乘台積電列車，一躍成為房市明星，三民則是成熟的蛋黃區，長年買氣穩定，歷經多年房市多頭洗禮，新案已有供不應求的跡象出現。林哲緯指出，目前銀行鬧錢荒，主要影響是近期交屋的民眾，至於這把火會燒到哪？正是考驗市場的時刻，畢竟央行「道德勸說」銀行不得為難首購，但市場投資客居多，又或者真正首購居多，從來沒有、也沒有辦法統計確切數字。這波房貸緊縮，一旦時間拉長，如半年甚至一年，就有可能導致成屋價格出現修正，進而影響預售市場，但這樣的情況發生機率不高，畢竟預售屋從工期到交屋，至少也要2~3年，甚至4~5年時間，屆時房貸水位理應下降。