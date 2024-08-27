新青安可用！央行限貸燒不到？代銷、建商「無敵話術」全佔贏面

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▲陳泰源表示，現在交屋的預售屋，至少也是2021~2022年購買，當時是陳時中每天抗疫的時候，根本沒有新青安政策。（圖／NOWnews資料照）

▲陳泰源表示，未來3~5年新青安政策或許已不存在，如果貸款出現問題，建商恐怕也不會負責。（示意圖／取自Pexels）

一把新青安大火，燒到全台「成屋、預售」熱銷，銀行房貸水位也因此拉警報，有趣的是，前陣子不少新建案銷售都搭乘「新青安」熱潮勸買，央行下令限貸後，現在又開喊3~5年後交屋，這把火燒不到預售屋。專家指出，「這就是建商、代銷一貫的銷售話術，話都他們在講，永遠都佔贏面。」根據銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，大多銀行會以28%以上為警戒區。聯勝房屋專任委託部經理陳泰源表示，新青安貸從一開始就與預售屋銷售無關，新青安是2023年8月祭出的政策，如果是近一年交屋的預售屋，至少也是2021~2022年購買，當時還在全台抗疫，時任衛福部部長陳時中每天召開「五月天」記者會，還很中二的高喊「世界怎麼跟得上台灣」，哪來的新青安貸政策？他進一步指出，現在購買的預售屋，同樣與新青安無關，如果現在購買，3~5年後交屋，現在就已經爆發新青安之亂，除非政府完全無能且失能，否則3~5年後這項失敗政策怎可能還在，況且到時候搞不好都已經改朝換代了。陳泰源說，預售市場會出現「沒事新青安、有事推乾淨」的情況，也不過就是代銷、建商一貫使用的話術罷了！講話都只挑佔贏面的講。事實上，現在消費者若衝著「新青安」購買預售屋，未來3~5年後交屋時，如果沒有新青安，甚至房貸下不來，好的建商就是採建商貸，賺你利息，不好的建商就直接以違約論，要求支付違約金。橫豎都是建商贏，當初的口語承諾，如果沒白紙黑字寫在合約上，客戶們自己看著辦。陳泰源認為，新青安造成銀行貸款水位拉警報、房市亂象叢生，央行現在的假動作根本毫無作用，面對房價高漲、租金飆漲，現階段政府應是痛定思痛想辦法補救，如果持續事不關己，放任其民眾生活壓力越來越大，現階段即使多數人敢怒不敢言，也不代表歷史課本上不會記載。