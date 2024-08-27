兄弟最終4洋投殊死戰！德保拉岌岌可危　象魔力恐隨杰戈腳步離台

兄弟最終4洋投殊死戰！距離831洋將登錄大限進入倒數，陣中擁有6名洋投的中信兄弟面臨抉擇關頭，目前主力在一軍輪值的4人為艾士特、猛登、克迪和德保拉，唯獨德保拉的投球數據稍嫌遜色，且象騎士在二軍展現碾壓實力，目前處境岌岌可危。另一方面，相對沒有疑慮的，受傷勢影響而調整緩慢的象魔力，則相當有可能繼富邦悍將的杰戈後，成為下一個離台的洋將。
兄弟先發3本柱 德保拉恐要讓位
在兄弟先發輪值中，最穩定能吃下局數和勝場的，分別是艾士特以及猛登，艾士特在一軍總共出賽19場，拿下二位數的10勝5敗，防禦率維持在2.77，ERA+（標準化防禦率）也有134；猛登則是先發21場，投出14場優質先發，拿下9勝3敗、防禦率2.66，ERA+高達140，因此兩人勢必會先佔下2個洋將名額。
先發3本柱的最後一個位置，由克迪和德保拉競爭，儘管德保拉先發吞下113.2局，遠高於克迪的49.2局，並拿下更多的6場勝投，但這是建立在克迪開季受手肘發炎的影響下。克迪直到六月初才登上一軍，目前累計8場先發拿4勝2敗，防禦率2.53、ERA+為147，相比德保拉都更為出色。
象騎士宰制二軍 有望搶最後一席
在3本柱的人選確立後，目前還待在二軍的新洋投象騎士，非常有機會搶下最後一席。他過去在墨聯和美職3A都有出賽紀錄，且在3A曾留下非常優異的防禦率，自從7月來到球隊後，在二軍的4場登板，總計15局只失掉2分，防禦率1.2，ERA+飆到321，堪稱完美的宰制二軍，兄弟實在沒有道理不把象騎士留在隊內。
儘管德保拉的表現並不算太差，過去在中職豐富的季後賽經驗，也能成為球隊衝擊二連霸的助力，但本季表現有較明顯的下滑，距離前段班的數據也還有段距離。此外，在德保拉連霸年度MVP後，和兄弟簽下2年合約，即便遭到註銷，也不用擔心遭到別隊出手爭奪，可能會是影響決策的原因之一。
而最後一位象魔力，則是在2023年回歸後遭遇傷勢，復出後的狀況不如預期，直到六月中才再度站上投手丘，且在二軍的投球表現平平，是兄弟現有6名洋投中，最有可能遭到註銷的人選。
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在兄弟先發輪值中，最穩定能吃下局數和勝場的，分別是艾士特以及猛登，艾士特在一軍總共出賽19場，拿下二位數的10勝5敗，防禦率維持在2.77，ERA+（標準化防禦率）也有134；猛登則是先發21場，投出14場優質先發，拿下9勝3敗、防禦率2.66，ERA+高達140，因此兩人勢必會先佔下2個洋將名額。
先發3本柱的最後一個位置，由克迪和德保拉競爭，儘管德保拉先發吞下113.2局，遠高於克迪的49.2局，並拿下更多的6場勝投，但這是建立在克迪開季受手肘發炎的影響下。克迪直到六月初才登上一軍，目前累計8場先發拿4勝2敗，防禦率2.53、ERA+為147，相比德保拉都更為出色。
象騎士宰制二軍 有望搶最後一席
在3本柱的人選確立後，目前還待在二軍的新洋投象騎士，非常有機會搶下最後一席。他過去在墨聯和美職3A都有出賽紀錄，且在3A曾留下非常優異的防禦率，自從7月來到球隊後，在二軍的4場登板，總計15局只失掉2分，防禦率1.2，ERA+飆到321，堪稱完美的宰制二軍，兄弟實在沒有道理不把象騎士留在隊內。
儘管德保拉的表現並不算太差，過去在中職豐富的季後賽經驗，也能成為球隊衝擊二連霸的助力，但本季表現有較明顯的下滑，距離前段班的數據也還有段距離。此外，在德保拉連霸年度MVP後，和兄弟簽下2年合約，即便遭到註銷，也不用擔心遭到別隊出手爭奪，可能會是影響決策的原因之一。
而最後一位象魔力，則是在2023年回歸後遭遇傷勢，復出後的狀況不如預期，直到六月中才再度站上投手丘，且在二軍的投球表現平平，是兄弟現有6名洋投中，最有可能遭到註銷的人選。