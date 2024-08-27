兄弟最終4洋投殊死戰！德保拉岌岌可危　象魔力恐隨杰戈腳步離台

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▲中信兄弟洋投艾士特，在一軍總共出賽19場，拿下全隊最多的10勝5敗，防禦率維持在2.77。（圖／中信兄弟提供）

▲中信兄弟球本季最後找來的洋投象騎士，在二軍的4場登板，總計15局只失掉2分，防禦率1.2，ERA+飆到321，堪稱完美的宰制二軍。（圖／NOWnews資料照）

▲中信兄弟洋投象魔力，2023年回歸後遭遇傷勢，復出後的回復進步不如預期，直到六月中才再度站上投手丘，很有可能在831大限遭到註銷。（圖／NOWnews資料照）

兄弟最終4洋投殊死戰！另一方面，相對沒有疑慮的，受傷勢影響而調整緩慢的象魔力，則相當有可能繼富邦悍將的杰戈後，成為下一個離台的洋將。在兄弟先發輪值中，最穩定能吃下局數和勝場的，分別是艾士特以及猛登，先發3本柱的最後一個位置，由克迪和德保拉競爭，儘管德保拉先發吞下113.2局，遠高於克迪的49.2局，並拿下更多的6場勝投，但這是建立在克迪開季受手肘發炎的影響下。在3本柱的人選確立後，目前還待在二軍的新洋投象騎士，非常有機會搶下最後一席。他過去在墨聯和美職3A都有出賽紀錄，且儘管德保拉的表現並不算太差，過去在中職豐富的季後賽經驗，也能成為球隊衝擊二連霸的助力，但本季表現有較明顯的下滑，距離前段班的數據也還有段距離。此外，