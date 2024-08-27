林延鳳喊話柯文哲公布補助款金流　再戰「三流幕僚」陳智菡

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昨踢爆民眾黨席柯文哲5月用4300萬元現金購置商辦的民進黨台北市議員林延鳳今（27）日表示，民眾黨上下對於柯文哲使用選舉補助款買房都是輕描淡寫，相關金流「三流幕僚」陳智菡也僅以陸續支出為由就想糊弄過去，完全低估選民智慧，呼籲柯文哲公開道歉並且公布補助款金流，否則信任崩盤，恐使「跳船潮」延伸到縣市議員。民進黨台北市議員林延鳳指出，民眾黨聲稱黨內規範總統大選的選舉補助款「3分之1責任額」要進入黨部，「3分之2進個人」，但究竟相關金流有無確實進入黨庫都說不清楚。她要求柯文哲，應該為「用補助款購買房產，還謊話連篇」的行為道歉，並全數公開買房等所有選舉補助款金流、用途，否則不只無法釋疑「政治獻金漏報」與「該房價與柯夫婦存款差額」皆為1800多萬差額是否真的「純屬巧合」，更令人懷疑整筆1.1億元補助款，除了已知捐助花蓮的100萬之外，全都大有問題。林延鳳也痛批柯文哲愛將陳智菡是「三流幕僚」，補助款流向說不清楚，只是一味護航。她並質疑，民眾黨的民代下到議員、上到立委，全對此默不吭聲，恐怕會釀成跳船潮。林延鳳說，柯文哲若還有做人最基本的羞恥心，就應當「公開道歉、公開金流資料」，若連這種基本要求都做不到，民眾黨議員恐將不再只是沉默，而是陸續「跳船」，避免兩年後跟柯一起「沉船」。