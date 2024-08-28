冰箱有蝦就能做！「蒜味鮮蝦義大利麵」食譜作法　端上桌全家秒殺

冰箱裡的蝦子還能怎麼料理，有「最狂員餐」之稱的普橘島，這次分享「蒜味鮮蝦義大利麵」食譜作法，簡單食材就能備好味美的一餐。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。
🟡「蒜味鮮蝦義大利麵」食譜
📍食材：蝦子、蝦油、蒜碎、義大利細麵、無鹽奶油、帕馬森起司粉、水、橄欖油、鹽
📍作法：
① 將蝦子去除蝦殼及蝦頭，用紙巾擦乾表面後備用
② 取一鍋拌炒剛取下的蝦殼，加入水提煉成蝦湯
③ 取一鍋滾水，下入少許鹽煮義大利麵約7分鐘
④ 將麵條撈出並拌入少許橄欖油
⑤ 取一鍋倒入少許蝦油，冷鍋下一半的蒜碎再開中火炒出蒜香
⑥ 將蒜碎煸炒至金黃色後，下入蝦仁油煎後取出備用
⑦ 同鍋下入麵條及少許蝦湯，加入鹽巴、奶油、蒜碎、起司粉
⑧ 最後加入油煎好的蝦仁，翻炒、拌勻後即完成
❗小秘訣：翻炒時需適時少量多次加入蝦湯水，避免麵條太乾！
全台最狂員工餐廳，就在橘子集團 Gamania group
集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！
‣FB 普橘島gamaisland
https://www.facebook.com/gamaisland
‣IG @gama_island
https://www.instagram.com/gama_island/
‣YT @普橘島 Gama Island
https://www.youtube.com/channel/UCI7jQAFE0gJfjY2SGWVqGJA
書名：《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》
作者：普橘島
定價：490元
出版日期：2023年12月11日
📌購書網址：
▪️台灣角川
▪️博客來
▪️金石堂
▪️誠品線上
▪️momo
▪️三民網路書店
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📍食材：蝦子、蝦油、蒜碎、義大利細麵、無鹽奶油、帕馬森起司粉、水、橄欖油、鹽
📍作法：
① 將蝦子去除蝦殼及蝦頭，用紙巾擦乾表面後備用
② 取一鍋拌炒剛取下的蝦殼，加入水提煉成蝦湯
③ 取一鍋滾水，下入少許鹽煮義大利麵約7分鐘
④ 將麵條撈出並拌入少許橄欖油
⑤ 取一鍋倒入少許蝦油，冷鍋下一半的蒜碎再開中火炒出蒜香
⑥ 將蒜碎煸炒至金黃色後，下入蝦仁油煎後取出備用
⑦ 同鍋下入麵條及少許蝦湯，加入鹽巴、奶油、蒜碎、起司粉
⑧ 最後加入油煎好的蝦仁，翻炒、拌勻後即完成
❗小秘訣：翻炒時需適時少量多次加入蝦湯水，避免麵條太乾！
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定價：490元
出版日期：2023年12月11日
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