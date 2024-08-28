冰箱有蝦就能做！「蒜味鮮蝦義大利麵」食譜作法　端上桌全家秒殺

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《天堂秘廚–揭開52道料理職人的獨家原創秘笈》。（圖／台灣角川）

冰箱裡的蝦子還能怎麼料理，有「最狂員餐」之稱的普橘島，這次分享「蒜味鮮蝦義大利麵」食譜作法，簡單食材就能備好味美的一餐。普橘島另推出《天堂秘廚》食譜書，揭曉52道料理職人的原創祕笈。📍食材：蝦子、蝦油、蒜碎、義大利細麵、無鹽奶油、帕馬森起司粉、水、橄欖油、鹽📍作法：① 將蝦子去除蝦殼及蝦頭，用紙巾擦乾表面後備用② 取一鍋拌炒剛取下的蝦殼，加入水提煉成蝦湯③ 取一鍋滾水，下入少許鹽煮義大利麵約7分鐘④ 將麵條撈出並拌入少許橄欖油⑤ 取一鍋倒入少許蝦油，冷鍋下一半的蒜碎再開中火炒出蒜香⑥ 將蒜碎煸炒至金黃色後，下入蝦仁油煎後取出備用⑦ 同鍋下入麵條及少許蝦湯，加入鹽巴、奶油、蒜碎、起司粉⑧ 最後加入油煎好的蝦仁，翻炒、拌勻後即完成❗小秘訣：翻炒時需適時少量多次加入蝦湯水，避免麵條太乾！集結熱忱又勇於挑戰的廚師、創造多元料理，展現自身創意的舞台！作者：普橘島定價：490元出版日期：2023年12月11日