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快訊／柯文哲房產門延燒　民眾黨北市黨部居住正義講座延期了！

記者林詠／台北報導

▲民眾黨台北市黨部原訂明天舉辦居住正義講座，但已延期。（圖／民眾黨台北市黨部臉書）
▲民眾黨台北市黨部原訂明天舉辦居住正義講座，但已延期。（圖／民眾黨台北市黨部臉書）
民眾黨近日黨內爆發賞豪宅、買商辦等爭議，台北市議會黨團、北市黨部原訂明（28）日在台北市議會舉行居住正義講座，並邀請OURs都市改革組織秘書長彭揚凱主講，但活動目前已因「特殊原因」決定延期。

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民眾黨北市議會黨團發布聲明指出，鑑於近期外界對於民眾黨居住正義政策的不實質疑，為避免影響OURs都市改革組織長期以來的努力與公信力，北市議會黨團在慎重考量後，決定取消這次講座，擇日再舉辦，避免外界可能藉此事對台灣民眾黨及OURs進行不當攻擊。

黨團強調，民眾黨一向高度重視居住正義議題，並致力於邀請專家學者與立法委員、地方議員共同參與相關政策的討論與推動。透過民間社團與台北市四位民眾黨籍議員的努力。過去一年台灣民眾黨在延續柯文哲市長的居住正義理念，獲得不少持續成果。

但是，鑑於近期外界對於本黨居住正義政策的不實質疑，黨團在慎重考量後，決定講座延期擇日再辦。民眾黨將一如既往，堅守對居住正義的承諾，並對這次講座延期可能對社會各界所造成的不便致歉。

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