民眾黨台玻大樓辦公室違規裝修？蔣市府現場稽察：未見施工！

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▲建管處表示，現場無施工跡象，但格局與使照不同，有可能是舊有變更，也可能是新變更，所以發文請之說明。（圖／翻攝Google Maps）

民眾黨近期風波不斷，先爆政治獻金帳務問題，黨主席柯文哲又被爆4300萬買濟南大樓商辦，而時事評論員溫朗東(26)日再爆，民眾黨前中央黨部、台玻大樓3樓辦公室正在進行室內裝修，疑沒申請許可。台北市建管處今(27)日派員情網稽察，市府指出「現場未見有人施工，但格局確實與使照不同，但無從判定何時行為，已派員請建物所有權人說明。」根據建管處資料，確認「南京東路三段261號3樓」(民眾黨台玻大樓3樓辦公室)今年7月26日有申請室內裝修許可，但該案仍在審查中，尚未核發施工許可證。建管處今日前往稽查，結果出爐，「現場並無施工跡象，經比對原使用執照竣工圖說，與現況不符（天花板、隔間），且查詢該變更範圍，歷年來未有申請室內裝修許可紀錄，可能涉及違反室內裝修管理辦法，後續將發文建物所有權人陳述意見後，依建築法相關規定裁處。」建管處指出，據建築法規定，倘若供公眾使用建築物之室內裝修應申請審查許可，未經許可即進行裝修工程者，可能面臨新臺幣6萬元至30萬元罰鍰，並限期改善或補辦手續。