米其林指南名單揭曉！七期豪宅聚落成形　台中一口氣奪下11顆星

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▲陳炳辰指出，目前台中七期新建案已站穩7~8字頭，如今台商資金解封，估計將進一步推升七期房市。（圖／記者陳韋帆攝）

台中市的高端餐飲市場迎來榮耀時刻，米其林指南最新摘星名單正式揭曉，超越去年，奪下了共11顆星，其中，台中七期占7顆，包括單元二的新加坡餐廳「JL Studio」，主打新加坡菜色，摘下唯一三星殊榮，其它「Forchetta」、「鹽之華」、「元紀」、「文公館」也分別奪下一顆星，七期不僅房市熱，也成為台中摘星密度最高的區域。據實價登錄資料，目前七期重劃區新屋均單價72.77萬/坪、年增18.71%，進一步觀察七期單元二，新屋均單價68.32萬/坪、年增20.34%。住展雜誌發言人陳炳辰表示，七期豪宅聚落已成形，而此次唯一奪下三星的「JL Studio」，就位於七期中的單元二，擁有是具有隱匿性的舒適移居環境，居住著許多隱藏富豪，也讓頂級餐廳進駐。目前七期重劃區推案，下半年百億大案有「寶璽天讚」、「寶輝101 theater south」、「聯聚玉衡大廈」、「麗晨片片山閑」、「國泰七期森林公園新案」等；單元二則有「陸府植深館」、「陸府美學總部」、「雙橡園S1」等案。他指出，目前七期整體新建案均價已來到7~8字頭，部分個案還有9字頭單價已揭露到實價登錄。展望七期未來，陳炳辰說，雖然銀行房貸水位拉警報，但對於富豪而言，這波股市多頭後，手頭現金滿滿，況且台商資金回流禁頭房市禁令解封，通膨預期仍在，估計將進一步推升大七期豪宅市場，而米其林摘星餐廳也將越來越多。