蔣友青在中國激喊「兩岸一家親、賴清德是省長」　精神狀況掀議論

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蔣家第四代蔣友青，近日出現在中國社群平台抖音上，與統戰網紅「寒國人」等人一同在中國拍片，前往曾祖父蔣介石的老家寧波奉化，蔣友青在影片中高喊兩岸一家親，痛罵賴清德是省長不是總統，還稱「我們（台灣）應該早點回來」，然而，蔣友青在片中說話語無倫次且精神恍惚，也掀起議論。蔣友青過去曾恐嚇台北美國學校，揚言「我是恐怖分子」、「屠殺全校師生」、「放置炸彈」，遭檢方依恐嚇公眾罪、恐嚇危害安全罪起訴。士林地院2014年12月26日判蔣友青6個月徒刑，得易科罰金。他在被告後也曾在媒體面前失控表示，「那我要去窩在家喝掛吧，謝謝你美國學校，我現在每天都在喝掛。」消失在公眾眼光下許久後，蔣友青近日轉戰中國，與挺韓直播主、現轉型為統戰網紅的「寒國人」和「麥狗886」等人一同拍片。只見蔣友青在上架的多部影片中，封面被打上回歸祖國，蔣友青更大罵賴清德「只不過是個省長，你不是總統」，隨後大讚「中國比美國好，不明白為什麼很多人想要去美國」、「何必到美國當個外人，不要來大陸當同鄉人？」、「我們（台灣）應該早點回來」。相關影片引發抖音上議論，許多中國網友紛紛高潮跟著喊兩岸一家親，但也有中國網友納悶，「每天帶著他感覺都是一副喝醉的樣子」。影片傳回台灣後，在PTT及Threads上也陸續有網友分享相關畫面，大酸「蔣介石和蔣經國看到估計會氣瘋」、「感覺精神有點狀況」、「這次又嗑了什麼」。