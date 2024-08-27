小草嗆拿補助款買車　賴品妤火大反擊：這與買商辦出租是同回事？

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民眾黨主席柯文哲被爆用選舉補助款花4300萬元購入台北市濟南大樓商辦，有網友在Threads上發文質疑，民進黨前立委賴品妤都可以拿補助款去買車子了，難道要問她這車子是不是應該給黨使用？對此，賴品妤今（27）日在臉書回擊，「這跟買了商辦出租是同一回事？更不要說我本人完全沒有駕照，這台車百分之百就是公務車」。民進黨籍台北市議員林延鳳指控，柯文哲在5月10日以個人名義，花4300萬元現金購入位在立法院附近、台北市林森南路與濟南路口的濟南大樓48.76坪商辦。對此，柯文哲回應，選舉補助款民眾黨是參照其他黨的慣例，民眾黨的規定是1/3歸中央黨部、2/3歸個人，他也參考其他過去總統候選人的例子，要用這筆錢設個人辦公室，是長期要用的。有網友在Threads上發文指出，以前柯文哲選台北市長，拿房子抵押出來貸款選舉，選後拿選舉補助款來還房貸，當時大家有覺得拿選舉補助款來還私人的房貸怪怪的嗎？如果沒有，那麼這次拿補助款買辦公室有何錯誤？「人家賴品妤都可以拿補助款去買車子了，難道要問她這車子是不是應該給黨使用？」對此，賴品妤回擊，她是有買車後出租當計程車賺錢喔？這跟買了商辦出租是同一回事？「更不要說我本人完全沒有駕照，這台車百分之百就是公務車，早就很不屑一堆自以為是的蠢貨以為新北市第十二選區只有汐止，金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮都當塑膠」。賴品妤批評，「我喜歡跑北海岸東北角，現在是要被抓去關了是不是？不好意思阿北才因為京華城弊案，可能真的要被抓去關了，真的是肉麻當有趣，選前哭窮、選後義無反顧添一厝！自以為演的是政爭攻心計，結果是ㄅㄆㄇ猴園」。