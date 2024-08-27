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路跑／2024池上星夜慢城路跑報名截止剩4天！完整賽事資訊一次看

記者林之越/綜合報導

▲舉辦在台東池上的「2024池上星夜慢城路跑」即將在10月12日開跑，報名截止日期則在8月31日，目前倒數最後4天。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲舉辦在台東池上的「2024池上星夜慢城路跑」即將在10月12日開跑，報名截止日期則在8月31日，目前倒數最後4天。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
「2024池上星夜慢城路跑」將在10月24日開跑，報名截止日為8月31日，距離最後報名機會還剩4天。本賽事地點特別選在台東池上，是台灣第6個獲得國際慢城認證的鄉鎮，賽事方邀請路跑愛好者、戶外運動者們，一同在台灣東部的池上輕鬆愜意旅行，感受一場獨特的星夜慢城路跑。

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賽事方表示，這次路跑活動不僅僅是跑步，因為活動日當天，恰好是彗星最接近台灣的一天，在跑完活動後，將帶領參賽者一同觀賞彗星的壯麗景象。

更令人振奮的是，這次活動的路線將穿越伯朗大道，讓參賽者在跑步的同時，沉浸在醉人的美景中，感受自然、與自己的對話。讓旅行不僅僅是前往目的地的移動，更是與自然連結、與內心對話的旅程。以下《NOWnews今日新聞》就為各位讀者整理本次賽事的完整資訊：


📌「2024池上星夜慢城路跑」活動＆報名資訊：

路跑距離：5公里、11公里、21公里（半馬組）

日期：2024年10月12日 (星期六)

地點：大坡池圓形廣場

報名時間：2024年6月12日－2024年8月31日

報名網址：2024池上星夜慢城路跑


📌「2024池上星夜慢城路跑」活動流程表：

時間         活動項目
13:30-14:00 工作人員集合
15:00-16:00 賽道及會場志工集合
15:00-15:40 主持人介紹活動特色及重要事項提醒
15:42-15:50 暖身運動
15:50-15:58 長官致詞
16:00-16:20 各組鳴槍起跑(分三組開跑)
17:00-17:30 5km頒獎典禮
17:30-18:00 10km頒獎典禮
18:30-19:00 21km頒獎典禮
17:30-21:30 市集活動
19:50-19:58 觀星活動開幕致詞
19:58-20:00 熄燈儀式
20:00-22:00 觀星活動
22:00 活動圓滿結束

（資料來源：伊貝特報名網


📌「2024池上星夜慢城路跑」活動路線圖：

21K半馬組：

大坡池圓形廣場(起點)→右轉繞行大坡池→接錦新二號道路→右轉 197→直行 197 至佛光禪寺(7.3K 處)折返→至萬安左轉龍仔尾→順行產業道路→右轉東 6(伯朗大道)→左轉 197→左轉錦新二號道路往大觀亭→左轉產業道路到底→右轉池上圳幹線→右轉產業道路進入大坡池→左轉 197 直行→右轉進入大坡池→大坡池圓形廣場(終點)


11K小馬組：

大坡池圓形廣場(起點)→右轉繞行大坡池→接錦新二號道路→右轉 197→直行 197 至萬安右轉龍仔尾→順行產業道路→右轉東 6(伯朗大道)→左轉 197→右轉錦新二號道路→左轉 197 直行→右轉進入大坡池→大坡池圓形廣場(終點)


5K迷你馬組：

大坡池圓形廣場(起點)→右轉繞行大坡池→接錦新二號道路→右轉 197 直行→右轉進入大坡池→大坡池圓形廣場(終點)


▲「2024池上星夜慢城路跑」的活動路線圖，其中分為21公里、11公里、5公里，共3個組別。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲「2024池上星夜慢城路跑」的活動路線圖，其中分為21公里、11公里、5公里，共3個組別。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

📌「2024池上星夜慢城路跑」活動完賽禮及獎牌：

參與本次「2024池上星夜慢城路跑」的參賽者，都能拿到專屬紀念參賽衣，上面印有池上慢城的logo飛揚於稻浪中。另外，若成功完賽，則能領取完賽毛巾、完賽獎牌、騰龍財富精油福袋組等好物。

▲報名「2024池上星夜慢城路跑」的參賽者，，都能拿到專屬紀念參賽衣，以及，上面印有池上慢城的logo飛揚於稻浪中。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲報名「2024池上星夜慢城路跑」的參賽者，都能拿到專屬紀念參賽衣，以及，上面印有池上慢城的logo飛揚於稻浪中。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲「2024池上星夜慢城路跑」完賽獎牌設計相當精美，且設計成鑰匙圈形式，非常適合攜帶且有紀念意涵。（圖／翻攝自伊貝特報名網）
▲「2024池上星夜慢城路跑」完賽獎牌設計相當精美，且設計成鑰匙圈形式，非常適合攜帶且有紀念意涵。（圖／翻攝自伊貝特報名網）

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