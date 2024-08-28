新青安激情後！宜蘭預售屋3年暴漲25％　專家曝「反轉」關鍵時刻

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▲除了新青安，宜蘭在交通利多下，吸引了不少北部置產客，預售屋價量都出現明顯增長。（圖／中信房屋提供）

▲央行理監事會將於9月召開，極有可能針對過熱的房市祭出新一波管制，專家提醒購屋族應審慎留意。（圖／記者陳韋帆攝）

新青安政策讓全台掀起房市熱，宜蘭房價也暴漲！宜蘭目前預售屋均單價28.6萬/坪，3年漲幅25%。中信房屋研展室副理莊思敏指出，「新青安催動成屋買氣，這把火也間接延燒到預售屋，但目前銀行房貸水位已緊縮，宜蘭雖然有高鐵話題撐盤，但仍未定案，購屋前謹慎三思。」根據實價登錄，宜蘭預售屋價量，2022年成交863件、均單價22.8萬/坪；2024年H1成交1,220件、均單價28.6萬/坪。3年成交量增幅逾4成，價格也上漲25%。在地仲介、中信房屋羅東交流道加盟店店長俞俊男表示，宜蘭坐擁得天獨厚的自然風光，素有「台北後花園」之稱，假日觀光人潮絡繹不絕，惟交通問題遲未改善，但近年政府推出「蘇花改、台二庚線延伸案、台鐵高架、高鐵」等計畫，加上新青安催化買氣，吸引不少北部置產客購屋，房市價量快速攀漲。他指出，目前宜蘭以「宜蘭市、羅東」兩區交易最熱絡，因機能成熟，且除了未來交通利多，宜蘭市還有科學園區、羅東則有第二行政中心，建設利多加持下，推升交易價量，預售屋普遍成交在3字頭，部分建案已達4字頭，二手屋部分，則普遍在2字頭，CP值相對高了不少，適合首購、小資族。展望未來，俞俊男說，宜蘭高鐵計畫尚有不確定性，且房貸水位拉警報，不少已簽約的購屋族，面臨房貸下不來、交屋困難問題，不排除央行進一步管控房市，建議購屋族應以自住需求為主。中信房屋研展室副理莊思敏表示，新青安貸屬於短期政策，主要針對近期交屋預售屋、二手屋買賣申請，隨房市熱度攀升，適合新青安族購買的1000~1200萬低總二手缺貨，購屋族轉向目標鎖定預售屋，建商也順勢大打新青安、搭配低首付促銷活動，全台房市一片火熱。她指出，買氣過於旺盛下，目前銀行房貸已達警戒水位，免央行干預，銀行就已紛紛自主鎖上貸款水流，不少購屋族轉向觀望，房市景氣恐將出現明顯量縮，至於房價，在屋主、建商手頭現金滿滿下，欲跌不易。對於二手屋而言，購屋族必須準備更多自備款，甚至是全款，才能避免房貸下不來產生違約；預售屋部分，則須3~5年後才會完工，眼前房貸水位拉警報，影響不大，但仍要留意，成屋買氣緊縮，是否會進一步影響預售屋買氣。莊思敏說，目前央行態度明顯希望銀行盡力滿足新青安、「真」首購需求，義有可能在9月理監事會進一步宣布房市打炒政策，若力度過重，房市極有可能迅速反轉，建議購屋族，購屋應以長期自住需求為主，若屬於投資、置產應更謹慎控制槓桿，否則一旦房市反轉，短期內無法脫手，就有可能淪落法拍。