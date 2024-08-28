柯文哲醜聞連爆　陳昭姿表態：無罪推定、程序正義、不要雙標

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民眾黨主席柯文哲從政治獻金亂帳案爆發後，接連傳出陳佩琪賞豪宅、用選舉補助款購置個人商辦當包租公等醜聞，民眾黨立院黨團總召黃國昌皆以不涉黨務立場不發表意見。不過，8位白委中，陳昭姿今（28）日受訪明確表態她從扁案以來的個人三原則，包括無罪推定、程序正義跟不要雙標。陳昭姿今在立院受訪指出，她以前總統陳水扁為例，當時很多人批判阿扁，甚至綠營內部也有很多不同意見。當年她個人就提出無罪推定、程序正義跟不要雙標三項原則。尤其近期藍綠白都有不同陣營的民代、官員遭到司法調查或搜索，「我希望是採相同標準，就在我20年前做的一樣，不管是司法判決，也是媒體報導。」陳昭姿表示，先前新竹市長高虹安的相關報導，媒體打法跟總統選戰沒有兩樣。相對民進黨立委林宜瑾、桃園市前市長鄭文燦，大家都看到報導數量跟抨擊的力量都不一樣。陳昭姿強調，政治獻金跟選舉補助款是兩件事情，「政治獻金就是要清清楚楚沒有話講」，一切要符合《政治獻金法》規範；選舉補助款就是給個人，「各黨有各黨的規範，給予尊重。」