艾士特轉戰起亞虎月領近150萬！中信兄弟強投遭挖角　合約內容曝

中信兄弟手握10勝的王牌強投艾士特，昨（27）日經球團公布，被韓國職棒的起亞虎隊，透過特別條款買斷，挖走艾士特。今（28）日有韓國媒體《SPOTV NEWS》記者發文透露，雙方簽訂合約總價為4.5萬美元（約合新台幣143.8萬元新台幣），由於艾士特不能在季後賽登板，只能在最後一個月的例行賽出賽，因此相當於能領到將近150萬元的月薪。
韓職洋將大限已截止 艾士特意外遭挖角
目前起亞虎在例行賽以71勝48敗排名第一，但事實上，韓職洋將大限早在8月15日截止，只是因為起亞虎原先的洋投James Naile，下巴被強襲球擊中，需要開刀進行手術。因此，球隊得以啟用特別條款，挖角艾士特成為補強戰力，為了能在剩餘1個月的例行賽中，維持戰績龍頭位置。
《SPOTV NEWS》記者在社群平台X上的發文指出，起亞虎和艾士特簽訂替補洋將合約，合約年薪為4.5萬美元（約合新台幣143.8萬元新台幣），且已在27日抵達韓國仁川機場。艾士特本季為兄弟效力，堪稱王牌先發，出賽20場，奪下10勝9敗，主投113.2局，就飆出109次三振，防禦率以是出色的2.77。
兄弟官方YouTube頻道在日前貼出艾士特的道別影片，其中也暖心向隊友喊話：「你們是中職最好的球隊，你們將會拿到下半季冠軍，然後贏得台灣大賽。」並感謝兄弟球迷這2年來的支持，讓他在台中有回到家的感覺。
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目前起亞虎在例行賽以71勝48敗排名第一，但事實上，韓職洋將大限早在8月15日截止，只是因為起亞虎原先的洋投James Naile，下巴被強襲球擊中，需要開刀進行手術。因此，球隊得以啟用特別條款，挖角艾士特成為補強戰力，為了能在剩餘1個月的例行賽中，維持戰績龍頭位置。
《SPOTV NEWS》記者在社群平台X上的發文指出，起亞虎和艾士特簽訂替補洋將合約，合約年薪為4.5萬美元（約合新台幣143.8萬元新台幣），且已在27日抵達韓國仁川機場。艾士特本季為兄弟效力，堪稱王牌先發，出賽20場，奪下10勝9敗，主投113.2局，就飆出109次三振，防禦率以是出色的2.77。
兄弟官方YouTube頻道在日前貼出艾士特的道別影片，其中也暖心向隊友喊話：「你們是中職最好的球隊，你們將會拿到下半季冠軍，然後贏得台灣大賽。」並感謝兄弟球迷這2年來的支持，讓他在台中有回到家的感覺。