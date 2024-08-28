台灣首家好市多搬家生變了　1原因高雄新址「附設加油站」恐取消

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▲臉書粉專「高雄好過日」先前曝光，好市多高雄店將搬到亞灣80期重劃區並增設加油站，就曾提醒要注意交通衝擊。（圖／高雄好過日授權）

▲好市多加油站油源是中油，每公升卻比中油便宜3.5元，深受會員喜愛。（圖／NOWnews資料照）

台灣第一家好市多（Costco）、1997年開立的好市多高雄店，因租約將到期，計畫從前鎮區中華五路現址，未來搬到亞灣80期重劃區，新賣場面積更大還附設會員最愛的加油站。不過，好市多加油站還沒設就引發鄰居高雄軟體園區廠商強烈抗議，擔憂會衍生交通衝擊，近期甚至傳出好市多將放棄設加油站消息，引發討論。據悉，位於高雄軟體園區南側的80期重劃區，地主為東南水泥與旺米樂公司合組「東南米樂」，開發分Ａ、Ｂ區，Ａ區預計由好市多進駐，並規劃附設加油站。都審資料顯示，好市多高雄店遷建案將興建地上4層賣場，樓高約18.5公尺，基地面積約1萬坪，比現在的高雄店大了近兩倍。臉書粉專「高雄好過日」先前揭露首家好市多搬家計畫，就曾提醒可能帶來的交通衝擊，高雄軟體園區廠商也掛布條抗議，而根據市府的交通影響評估，好市多設立加油站將造成附近4個路口交通壅塞，甚至影響輕軌運行，已要求好市多做減量檢討。如今，傳出好市多高雄新家的附設加油站可能要取消了！臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」昨（27）晚發文，指出「好市多搬家增設加油站遭抗議，現場將取消，原加油站位置計畫改為停車場」。好市多加油站傳取消引發討論，一派認為「支持取消加油站」，表示曾見過台中北屯好市多為加油塞爆的景象，「可以想像未來去高軟附近的人每天塞車就飽了，如果要有加油站，拜託一定要選一個空曠一點的地方」。但也有一大票人喊：「還我加油站！」、「就是為了加油站，現在又沒了，哭哭！」甚至推薦好市多進駐自家附近，紛紛留言「可以來岡山」、「遷來楠梓比較實在」、「鳳山區歡迎您蒞臨加油站」。《自由時報》報導指出，高雄市政府相關局處目前仍未證實好市多是否取消加油站設置，而好市多則重申配合高市府，「有消息會儘速向外界公布」。《NOWnews》截稿前未能取得好市多回應。