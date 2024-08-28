得正買一送一！爽喝輕烏龍、檸檬春烏龍都半價　珍煮丹也買一送一

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▲得正Uber Eats外送「輕烏龍買一送一」、Uber One獨享「檸檬春烏龍買一送一」，而且都是大杯尺寸。（圖／記者蕭涵云攝）

▲珍煮丹開喝雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草「買一送一」。（圖／珍煮丹提供）

▲迎接開學，康青龍果茶「買一送一」消暑優惠。（圖／翻攝自康青龍FB）

天氣熱到爆，快喝「得正買一送一」消暑優惠，很少折扣的手搖飲料得正，竟然在Uber Eats外送平台推出「買一送一」請客，爽喝輕烏龍、檸檬春烏龍2款人氣飲品都半價；珍煮丹、康青龍現在也都「買一送一」，開學優惠一次整理告訴你。手搖飲料得正竟然在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠！，半價就能爽喝招牌手搖有沒有這麼狂，從今天起喝到開學幫忙消暑收收心。《NOWnews今日新聞》記者實際查找包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都有在優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。暑假即將接近尾聲、迎接開學，外送平台Uber Eats放送優惠，即日起至9月10日，Uber Eats全用戶點購康青龍可享金蘋百香、粉紅佳人、桑葚香檸都「買一送一」，大推清爽果茶消暑開喝！​而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。