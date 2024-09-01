9月大苑子、萬波買一送一！得正、珍煮丹也半價　五桐號免費加料

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▲珍煮丹多款指定手搖飲料外送「買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲五桐號超萌開喝吉伊卡哇「免費加料」。（圖／五桐號提供）

▲「茶の魔手」新北永和店即將開幕，鄰近捷運頂溪站。（圖／記者蕭涵云攝）

9月開學季天氣還是好熱，幫大家掌握手搖飲料「買一送一」消暑優惠一次整理！得正、珍煮丹、大苑子、萬波、康青龍5大手搖都買一送一，超划算半價開喝；Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」最後一天；五桐號則有「免費加料」；玉津咖啡茶飲「第二杯半價」喝起來；茶の魔手創始店「國宴珍珠奶茶買3送1」。鮮果品牌大苑子祭出愛玉系列「買一送一」幫大家消暑，提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。萬波島嶼紅茶9月最新優惠，3款人氣手搖飲料半價就能喝！提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。不常優惠的手搖飲料得正，現在正在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠！，半價就能爽喝招牌手搖有沒有這麼狂，開學再喝一週收心又消暑。包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都在半價優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。開學當然不能錯過康青龍外送平台Uber Eats優惠，，大推清爽果茶消暑開喝！​而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。五桐號超萌聯名吉伊卡哇，療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，變身成粉黃藍綠共4款顏色插畫杯身，掀起收藏潮。同步開喝芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品，包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份，好大方。每到夏天一定要喝超人氣愛文芒果冰沙，Mister Donut加入滿滿芒果丁、打出濃郁香甜的沁涼冰沙，。提醒大家，限當場一次領取，7-ELEVEN門市內 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。年輕品牌「玉津咖啡」開學季推出指定茶飲優惠活動，推薦加有百香果、檸檬和金桔果片，並融合柳橙與甘甜紅茶的招牌「滿杯水果茶」；或是清爽綠茶結合葡萄柚果粒的「滿杯紅柚」；還要鐵粉必喝的「滿杯橙橙」，則以清新茉莉綠茶搭配香甜柳橙，酸甜消暑。台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶の​​​​​​​魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。北部民眾也別難過，繼台北慶城店後，地址就在交通超便利的捷運頂溪站旁，日前《NOWnews今日新聞》記者實地探訪，已看見招牌與門面都完成安裝，也獲得茶魔老闆親口證實，相信開幕日期不遠了，以後出門都可輕鬆來杯「山楂烏龍」或「藍莓凍奶茶」有夠開心。