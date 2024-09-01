9月大苑子、萬波買一送一！得正、珍煮丹也半價　五桐號免費加料

9月開學季天氣還是好熱，幫大家掌握手搖飲料「買一送一」消暑優惠一次整理！得正、珍煮丹、大苑子、萬波、康青龍5大手搖都買一送一，超划算半價開喝；Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」最後一天；五桐號則有「免費加料」；玉津咖啡茶飲「第二杯半價」喝起來；茶の魔手創始店「國宴珍珠奶茶買3送1」。
📌大苑子：消暑愛玉系列「買一送一」
鮮果品牌大苑子祭出愛玉系列「買一送一」幫大家消暑，即日起至9月10日，Uber Eats外送平台可享大苑子百香愛玉、檸檬愛玉「買一送一」優惠！提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：3款人氣手搖「買一送一」
萬波島嶼紅茶9月最新優惠，3款人氣手搖飲料半價就能喝！即日起至9月10日，外送平台Uber Eats萬波奶茶、島嶼紅茶、古早味酸梅冰「買一送一」優惠。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌得正：檸檬春烏龍、輕烏龍「買一送一」
不常優惠的手搖飲料得正，現在正在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠！即日起至9月10日，Uber Eats點購得正「輕烏龍(L)買一送一」；Uber One還獨享「檸檬春烏龍(L)買一送一」，半價就能爽喝招牌手搖有沒有這麼狂，開學再喝一週收心又消暑。
📌珍煮丹：Uber Eats指定手搖飲料「買一送一」
珍煮丹即日起至9月10日，外送平台Uber Eats指定品項「同品項買一送一」！包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都在半價優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：消暑果茶手搖「買一送一」
開學當然不能錯過康青龍外送平台Uber Eats優惠，即日起至9月10日，Uber Eats全用戶點購康青龍可享金蘋百香、粉紅佳人、桑葚香檸都「買一送一」，大推清爽果茶消暑開喝！而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。
📌五桐號X吉伊卡哇！即日起「免費加料」
五桐號超萌聯名吉伊卡哇，療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，變身成粉黃藍綠共4款顏色插畫杯身，掀起收藏潮。同步開喝芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品，即日起至9月15日，五桐號消費任一飲品即可「免費加料」！包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份，好大方。
📌Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」
每到夏天一定要喝超人氣愛文芒果冰沙，Mister Donut加入滿滿芒果丁、打出濃郁香甜的沁涼冰沙，今9月1日最後一天，限時Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」優惠。提醒大家，限當場一次領取，7-ELEVEN門市內 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。
📌玉津咖啡：開學茶飲「第二杯半價」連續喝8天
年輕品牌「玉津咖啡」開學季推出指定茶飲優惠活動，即日起至9月6日，購買「滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙」任一款飲品，享同品項「第二杯半價」優惠。推薦加有百香果、檸檬和金桔果片，並融合柳橙與甘甜紅茶的招牌「滿杯水果茶」；或是清爽綠茶結合葡萄柚果粒的「滿杯紅柚」；還要鐵粉必喝的「滿杯橙橙」，則以清新茉莉綠茶搭配香甜柳橙，酸甜消暑。
📌茶の魔手：國宴珍珠奶茶「買3送1」
台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶の魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，「茶の魔手」安中創始總店即日起至9月24日開喝「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠。而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。
北部民眾也別難過，繼台北慶城店後，「茶の魔手」即將開幕新北永和店，地址就在交通超便利的捷運頂溪站旁，日前《NOWnews今日新聞》記者實地探訪，已看見招牌與門面都完成安裝，也獲得茶魔老闆親口證實，相信開幕日期不遠了，以後出門都可輕鬆來杯「山楂烏龍」或「藍莓凍奶茶」有夠開心。
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鮮果品牌大苑子祭出愛玉系列「買一送一」幫大家消暑，即日起至9月10日，Uber Eats外送平台可享大苑子百香愛玉、檸檬愛玉「買一送一」優惠！提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌萬波島嶼紅茶：3款人氣手搖「買一送一」
萬波島嶼紅茶9月最新優惠，3款人氣手搖飲料半價就能喝！即日起至9月10日，外送平台Uber Eats萬波奶茶、島嶼紅茶、古早味酸梅冰「買一送一」優惠。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌得正：檸檬春烏龍、輕烏龍「買一送一」
不常優惠的手搖飲料得正，現在正在Uber Eats外送平台推出「買一送一」優惠！即日起至9月10日，Uber Eats點購得正「輕烏龍(L)買一送一」；Uber One還獨享「檸檬春烏龍(L)買一送一」，半價就能爽喝招牌手搖有沒有這麼狂，開學再喝一週收心又消暑。
📌珍煮丹：Uber Eats指定手搖飲料「買一送一」
珍煮丹即日起至9月10日，外送平台Uber Eats指定品項「同品項買一送一」！包括雲霧烏龍、慢果烏龍、復刻紅韻仙草都在半價優惠陣容裡。提醒大家，單筆最多買5送5；此活動不含漢神巨蛋店、金門金湖店；慢果烏龍或雲霧烏龍依照各店茶葉轉換進行調整，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌康青龍：消暑果茶手搖「買一送一」
開學當然不能錯過康青龍外送平台Uber Eats優惠，即日起至9月10日，Uber Eats全用戶點購康青龍可享金蘋百香、粉紅佳人、桑葚香檸都「買一送一」，大推清爽果茶消暑開喝！而且Uber One會員消費399元還能再享85折優惠。
📌五桐號X吉伊卡哇！即日起「免費加料」
五桐號超萌聯名吉伊卡哇，療癒小八貓、活潑灑脫的兔兔等主角，變身成粉黃藍綠共4款顏色插畫杯身，掀起收藏潮。同步開喝芋見椰椰奶奶、青梅烏龍凍飲兩款新品，即日起至9月15日，五桐號消費任一飲品即可「免費加料」！包含綠茶凍、黑糖粉粿及杏仁凍，每杯飲品限加乙份，好大方。
📌Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」
每到夏天一定要喝超人氣愛文芒果冰沙，Mister Donut加入滿滿芒果丁、打出濃郁香甜的沁涼冰沙，今9月1日最後一天，限時Mister Donut「愛文芒果冰沙買一送一」優惠。提醒大家，限當場一次領取，7-ELEVEN門市內 Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用本優惠。
📌玉津咖啡：開學茶飲「第二杯半價」連續喝8天
年輕品牌「玉津咖啡」開學季推出指定茶飲優惠活動，即日起至9月6日，購買「滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙」任一款飲品，享同品項「第二杯半價」優惠。推薦加有百香果、檸檬和金桔果片，並融合柳橙與甘甜紅茶的招牌「滿杯水果茶」；或是清爽綠茶結合葡萄柚果粒的「滿杯紅柚」；還要鐵粉必喝的「滿杯橙橙」，則以清新茉莉綠茶搭配香甜柳橙，酸甜消暑。
📌茶の魔手：國宴珍珠奶茶「買3送1」
台南安南區發跡的手搖飲南霸天「茶の魔手」，迎接台南建城400年、茶魔成立31週年聯合生日慶，「茶の魔手」安中創始總店即日起至9月24日開喝「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠。而且優惠活動飲品不限制飲品品項、容量、糖冰都需要相同。
北部民眾也別難過，繼台北慶城店後，「茶の魔手」即將開幕新北永和店，地址就在交通超便利的捷運頂溪站旁，日前《NOWnews今日新聞》記者實地探訪，已看見招牌與門面都完成安裝，也獲得茶魔老闆親口證實，相信開幕日期不遠了，以後出門都可輕鬆來杯「山楂烏龍」或「藍莓凍奶茶」有夠開心。