茶の魔手將在新北永和開幕！近捷運地址、店面曝　菜單推薦買5送1

瘋掉！被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，繼台北首家慶城店後，即將要在「新北永和」開幕大台北第二間門市。《NOWnews今日新聞》記者搶先直擊，臨近捷運頂溪站的店面已經裝好招牌，Google地圖也已有地標還秀出地址。一次整理Top5菜單推薦，搭配常態優惠「全品項買5送1」準備手刀衝刺開喝啦。
新北永和的朋友在哪裡？手搖飲料控這篇真的要收藏，「茶の魔手」即將要在「新北永和」開出大台北第二間門市，地點就選在捷運頂溪站2號出口斜對面，地址「新北市永和區永和路二段182號」也已在Google地圖被劇透啦。《NOWnews今日新聞》記者現場直擊，清楚可見「茶の魔手」新北永和店面已經裝好招牌。
其實Threads上早在6月就有網友提問，在永和頂溪看到茶魔的貨車，興奮打聽是否要開店了；還釣出小編連發3個噓的Emoji表情符號「🤫🤫🤫」暗示噤聲。對此，《NOWnews今日新聞》記者特地求證老闆王賢明，獲得本人超低調回覆「是的」，雖然連番追問之下，他都沒有透露更多細節，但光是確定開幕日即將來臨，就足夠讓人嘴角上揚。
先幫大家一次整理必喝「茶の魔手」Top5菜單推薦！說起茶魔，首推記者直擊慶城店開幕幾乎人手數杯的「山楂烏龍」，還有圈粉無數的「藍莓凍奶茶」，以及「伯爵鮮奶茶」、「白阿華田」、「青梅清茶」；而且建議參考老饕分享「1分糖」的喝法，再搭配常態優惠「全品項買5送1」就是最划算的喝法。
茶の魔手 新北永和店資訊
地址：新北市永和區永和路二段182號
電話：02-2929-7155
另外，同樣受到大家喜愛的一沐日，8月也接連在新北市開出兩家門市，包括位在中央路2段的「一沐日土城中央店」、以及插旗南雅南路一段的「一沐日板橋南雅南店」；連台北市中心也能在大安路一段上看見「一沐日台北大安店」囉。
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其實Threads上早在6月就有網友提問，在永和頂溪看到茶魔的貨車，興奮打聽是否要開店了；還釣出小編連發3個噓的Emoji表情符號「🤫🤫🤫」暗示噤聲。對此，《NOWnews今日新聞》記者特地求證老闆王賢明，獲得本人超低調回覆「是的」，雖然連番追問之下，他都沒有透露更多細節，但光是確定開幕日即將來臨，就足夠讓人嘴角上揚。
先幫大家一次整理必喝「茶の魔手」Top5菜單推薦！說起茶魔，首推記者直擊慶城店開幕幾乎人手數杯的「山楂烏龍」，還有圈粉無數的「藍莓凍奶茶」，以及「伯爵鮮奶茶」、「白阿華田」、「青梅清茶」；而且建議參考老饕分享「1分糖」的喝法，再搭配常態優惠「全品項買5送1」就是最划算的喝法。
茶の魔手 新北永和店資訊
地址：新北市永和區永和路二段182號
電話：02-2929-7155
另外，同樣受到大家喜愛的一沐日，8月也接連在新北市開出兩家門市，包括位在中央路2段的「一沐日土城中央店」、以及插旗南雅南路一段的「一沐日板橋南雅南店」；連台北市中心也能在大安路一段上看見「一沐日台北大安店」囉。