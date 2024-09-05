確定了！茶の魔手新北永和店9/7開幕　近捷運頂溪站、菜單推薦

被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「新北永和店」將於9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新菜單推薦「全品項買5送1」一次看。
今年初「茶の魔手」在台北首家慶城店開幕掀起爆買人潮，短短不到半年的時間，就確定大台北地區第二間門市落腳「新北永和區」，9月7日將迎接正式開幕試營運！日前《NOWnews今日新聞》記者已搶先直擊，臨近捷運頂溪站的「茶の魔手新北永和店」門面都裝好招牌，Google地圖也已有地標還秀出地址。
台南發跡、全台擁有近500間門市的「茶の魔手」，在台南就開出高達200間以上的門市，主打與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的純正「台灣茗茶系列」。從土地、茶種、種植、採摘、製茶、包裝、運送到茶飲製程，採嚴密流程管控以確切掌握茶葉及原料品質。經北部粉絲不斷敲碗，總算再度北上插旗。
據了解，目前「茶の魔手」大台北地區第二間門市「新北永和店」，將與慶城店同樣採用新一代PLUS萃取茶營運模式，透過創辦人王賢明獨家研發的萃取科技，使用平板操控、自動精準出茶。「茶の魔手」必喝Top5菜單推薦：「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」都能就近喝到了！幫大家掌握「茶の魔手新北永和店」菜單，歡慶開幕「全品項買5送1」優惠衝一波。
茶の魔手 新北永和店資訊
地址：新北市永和區永和路二段182號
電話：02-2929-7155
另外，85度C也將於9月7日至9月10
日連續4天，全台門市祭出大杯冰初露多多綠、 芒果多多和洛神多多，三種任選「第二杯特價10元」！平均一杯最低只要32.5元，最多現省50元（價低者折），使用活菌發酵乳的多多系列酸甜爽口，幫大家消暑解渴。提醒大家，現場購買當場取走；每人限購三組（六杯），不提供寄杯；85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。
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台南發跡、全台擁有近500間門市的「茶の魔手」，在台南就開出高達200間以上的門市，主打與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的純正「台灣茗茶系列」。從土地、茶種、種植、採摘、製茶、包裝、運送到茶飲製程，採嚴密流程管控以確切掌握茶葉及原料品質。經北部粉絲不斷敲碗，總算再度北上插旗。
據了解，目前「茶の魔手」大台北地區第二間門市「新北永和店」，將與慶城店同樣採用新一代PLUS萃取茶營運模式，透過創辦人王賢明獨家研發的萃取科技，使用平板操控、自動精準出茶。「茶の魔手」必喝Top5菜單推薦：「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」都能就近喝到了！幫大家掌握「茶の魔手新北永和店」菜單，歡慶開幕「全品項買5送1」優惠衝一波。
茶の魔手 新北永和店資訊
地址：新北市永和區永和路二段182號
電話：02-2929-7155
另外，85度C也將於9月7日至9月10