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確定了！茶の魔手新北永和店9/7開幕　近捷運頂溪站、菜單推薦

記者蕭涵云/綜合報導

▲暱稱茶之魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「新北永和店」9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新菜單推薦「全品項買5送1」一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
▲暱稱茶之魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「新北永和店」9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新菜單推薦「全品項買5送1」一次看。（圖／記者蕭涵云攝）
被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「新北永和店」將於9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新菜單推薦「全品項買5送1」一次看。

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今年初「茶の魔手」在台北首家慶城店開幕掀起爆買人潮，短短不到半年的時間，就確定大台北地區第二間門市落腳「新北永和區」，9月7日將迎接正式開幕試營運！日前《NOWnews今日新聞》記者已搶先直擊，臨近捷運頂溪站的「茶の魔手新北永和店」門面都裝好招牌，Google地圖也已有地標還秀出地址。

▲鄰近捷運頂溪站出口的「茶の魔手新北永和店」，9月7日正式開幕試營運。（圖／記者蕭涵云攝）
▲鄰近捷運頂溪站出口的「茶の魔手新北永和店」，9月7日正式開幕試營運。（圖／記者蕭涵云攝）
台南發跡、全台擁有近500間門市的「茶の魔手」，在台南就開出高達200間以上的門市，主打與南投縣名間鄉在地茶農契作生產的純正「台灣茗茶系列」。從土地、茶種、種植、採摘、製茶、包裝、運送到茶飲製程，採嚴密流程管控以確切掌握茶葉及原料品質。經北部粉絲不斷敲碗，總算再度北上插旗。

▲茶之魔手「台南安中總店」8月23日一日限定「純茶買一送一」、「國宴珍珠奶茶買3送1」優惠，8月24日至9月24日則有「純茶買2送1」及「國宴珍珠奶茶買3送1」​​​​​​。（圖／記者蕭涵云攝）
▲永和人可以就近喝到茶魔了。（圖／記者蕭涵云攝）
據了解，目前「茶の魔手」大台北地區第二間門市「新北永和店」，將與慶城店同樣採用新一代PLUS萃取茶營運模式，透過創辦人王賢明獨家研發的萃取科技，使用平板操控、自動精準出茶。「茶の魔手」必喝Top5菜單推薦：「山楂烏龍、藍莓凍奶茶、伯爵鮮奶茶、白阿華田、青梅清茶」都能就近喝到了！幫大家掌握「茶の魔手新北永和店」菜單，歡慶開幕「全品項買5送1」優惠衝一波。
茶の魔手 新北永和店資訊
地址：新北市永和區永和路二段182號
電話：02-2929-7155

▲「茶の魔手新北永和店」菜單，歡慶開幕「全品項買5送1」優惠。（圖／茶の魔手提供）
▲「茶の魔手新北永和店」菜單，歡慶開幕「全品項買5送1」優惠。（圖／茶の魔手提供）
另外，85度C也將於9月7日至9月10日連續4天，全台門市祭出大杯冰初露多多綠、芒果多多和洛神多多，三種任選「第二杯特價10元」！平均一杯最低只要32.5元，最多現省50元（價低者折），使用活菌發酵乳的多多系列酸甜爽口，幫大家消暑解渴。提醒大家，現場購買當場取走；每人限購三組（六杯），不提供寄杯；85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。

▲85度C大杯多多系列「第二杯10元」。（圖／85度C提供）
▲85度C大杯多多系列「第二杯10元」。（圖／85度C提供）

茶の魔手將在新北永和開幕！近捷運地址、店面曝　菜單推薦買5送1

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