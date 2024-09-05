星巴克、路易莎咖啡買一送一！星冰樂第二杯5折　85度C第二杯10元

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▲最新星巴克優惠一次看！外送買一送一、門市「全品項第二杯5折」喝星冰樂、行動預點「黑糖葛粉系列77折」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲路易莎外送買一送一開喝消暑西西里咖啡。（圖／路易莎咖啡提供）

▲85度C大杯多多系列「第二杯10元」。（圖／85度C提供）

9月持續高溫熱壞了，幫大家一次整理咖啡飲料優惠消暑氣！星巴克買一送一外送優惠免曬太陽喝起來、門市還有「全品項第二杯5折」可以划算入手星冰樂，星禮程會員行動預點「黑糖葛粉系列飲品77折」；路易莎咖啡也買一送一，85度C則推出大杯多多系列「第二杯10元」。天天喝星巴克買一送一優惠！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），免出門曬太陽就能喝，而且是特大杯喝個過癮。今星巴克迎接一起喝咖啡暑氣全消「第二杯5折」優惠活動，9月5日至9月6日，活動期間至全台星巴克門市，購買提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。現在活動適用品項：冰黑糖抹茶葛粉瑪奇朵、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤。各店庫存不同，售完為止，門市將依照現場情況動態接單。路易莎咖啡提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。平均一杯最低只要32.5元，最多現省50元（價低者折），使用活菌發酵乳的多多系列酸甜爽口，幫大家消暑解渴。提醒大家，現場購買當場取走；每人限購三組（六杯），不提供寄杯；85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。