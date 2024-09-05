星巴克、路易莎咖啡買一送一！星冰樂第二杯5折　85度C第二杯10元

9月持續高溫熱壞了，幫大家一次整理咖啡飲料優惠消暑氣！星巴克買一送一外送優惠免曬太陽喝起來、門市還有「全品項第二杯5折」可以划算入手星冰樂，星禮程會員行動預點「黑糖葛粉系列飲品77折」；路易莎咖啡也買一送一，85度C則推出大杯多多系列「第二杯10元」。
📌星巴克買一送一！「全品項第二杯5折」有星冰樂
天天喝星巴克買一送一優惠！即日起至9月6日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），免出門曬太陽就能喝63元美式、75元那堤、80元經典紅茶那堤好划算，而且是特大杯喝個過癮。
今星巴克迎接一起喝咖啡暑氣全消「第二杯5折」優惠活動，9月5日至9月6日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，全品項都折扣還能爽喝星冰樂。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
現在星禮程會員還有行動預點專屬優惠，即日起至9月8日，單筆結帳輸入活動代碼「黑糖QQ」，可享大杯(含)以上「指定飲品77折」優惠。活動適用品項：冰黑糖抹茶葛粉瑪奇朵、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤。各店庫存不同，售完為止，門市將依照現場情況動態接單。
📌路易莎咖啡「買一送一」
路易莎咖啡即日起至9月10日，外送平台Uber Eats享指定品項「買一送一」爽喝西西里咖啡、芒果綠茶！提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌85度C：大杯多多系列「第二杯10元」
85度C將於9月7日至9月10
日連續4天，全台門市祭出大杯冰初露多多綠、 芒果多多和洛神多多，三種任選「第二杯特價10元」！平均一杯最低只要32.5元，最多現省50元（價低者折），使用活菌發酵乳的多多系列酸甜爽口，幫大家消暑解渴。提醒大家，現場購買當場取走；每人限購三組（六杯），不提供寄杯；85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。
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天天喝星巴克買一送一優惠！即日起至9月6日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），免出門曬太陽就能喝63元美式、75元那堤、80元經典紅茶那堤好划算，而且是特大杯喝個過癮。
今星巴克迎接一起喝咖啡暑氣全消「第二杯5折」優惠活動，9月5日至9月6日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，全品項都折扣還能爽喝星冰樂。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
現在星禮程會員還有行動預點專屬優惠，即日起至9月8日，單筆結帳輸入活動代碼「黑糖QQ」，可享大杯(含)以上「指定飲品77折」優惠。活動適用品項：冰黑糖抹茶葛粉瑪奇朵、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁那堤。各店庫存不同，售完為止，門市將依照現場情況動態接單。
📌路易莎咖啡「買一送一」
路易莎咖啡即日起至9月10日，外送平台Uber Eats享指定品項「買一送一」爽喝西西里咖啡、芒果綠茶！提醒大家，優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。
📌85度C：大杯多多系列「第二杯10元」
85度C將於9月7日至9月10