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▲星巴克17款「買一送一」爽喝2天！4大星冰樂「最便宜78元」特大杯。（圖／記者蕭涵云攝）

▲85度C大杯多多系列「第二杯10元」。（圖／85度C提供）

天氣熱爆又下午後雷陣雨，快喝咖啡優惠消暑壓壓驚！9月抓住夏天的尾巴，最新「星巴克買一送一」指定品項好友分享日，9月9日至9月10日連續2天，爽喝美式咖啡、特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵(含特選)、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、柚子葡萄風味檸檬星沁爽共17款飲品都「買一送一」，尤其醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂等4大星冰樂也爽喝半價「最便宜78元」。超殺折扣清單、幫大家算好優惠價格一次盤點。抓住夏天的尾巴，指定品項好友分享日又來報到！最新「星巴克買一送一」爽喝星冰樂半價優惠，星巴克將於9月9日至9月10日連續2天，活動期間11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的指定品項飲料，其中一杯由星巴克招待。這次竟然大手筆推出17款指定品項都「買一送一」，一次開喝4大人氣星冰樂。指定品項好友分享活動品項如下：冷萃咖啡、香檸蜜柚冷萃咖啡、特選馥郁那堤、美式咖啡(含特選)、鹹焦糖風味那堤(含特選)、芝麻瑪奇朵(含特選)、焦糖瑪奇朵(含特選)、芝麻抹茶那堤、玫瑰蜜香茶那堤、冰經典紅茶葛粉燕麥那堤、冰經典紅茶葛粉杏仁奶那堤、醇濃抹茶星冰樂、雙果果汁星冰樂、焦糖星冰樂、草莓可可奶霜星冰樂、柚子葡萄風味檸檬星沁爽、柚子葡萄風味椰奶星沁爽。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。◾️（兩杯160元）（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯125元）最便宜咖啡（兩杯175元）有找（兩杯175元）（兩杯170元）有找（兩杯175元）（兩杯160元）最便宜茶那堤（兩杯180元）（兩杯180元）（兩杯185元）（兩杯155元）最便宜星冰樂（兩杯170元）（兩杯200元）有找（兩杯115元）最便宜星沁爽有找（兩杯125元）平均一杯最低只要32.5元，最多現省50元（價低者折），使用活菌發酵乳的多多系列酸甜爽口，幫大家消暑解渴。提醒大家，現場購買當場取走；每人限購三組（六杯），不提供寄杯；85 Cafe APP線上訂餐/外送/電話訂購無此優惠。