Hello Kitty星巴克聯名9/10開賣！蝴蝶結杯、手機掛繩超可愛必搶

三麗鷗粉絲瘋了！Hello Kitty星巴克聯名台灣也有，已宣布將於9月10日開賣造型馬克杯、不鏽鋼TOGO冷水杯、手機掛繩等商品，超可愛蝴蝶結杯蓋的馬克杯組、蝴蝶結吸管的TOGO冷水杯必搶，還有綠圍裙凱蒂貓、杯緣子滿額贈品也不能錯過，一次整理銷售辦法、排隊規則先掌握。
📌Hello Kitty星巴克聯名商品一次整理
Hello Kitty鐵粉必收藏，星巴克最新聯名三麗鷗凱蒂貓，這次是帶有懷舊氛圍的復古手繪風格，質樸可愛的Hello Kitty戴著大大的紅色蝴蝶結、搭配米黃及星巴克綠很吸睛，目前官網上已曝光部分聯名商品，搶眼以一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元、「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元。
呼應韓星BLACKPINK Jennie帶起蝴蝶結緞帶熱潮，推薦有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」950元、還有吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」800元，以及穿上「綠圍裙的凱蒂貓」娃娃玩偶800元，還有2款「Hello Kitty同享隨行卡」各180元，預料應會是搶手秒殺款。
而聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元，可使用星禮程金星禮220★、或120★並以350元兌換。
📌排隊規則先掌握！「Hello Kitty星巴克聯名商品」銷售辦法Hello Kitty聯名商品9月10日當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利（9月11日起則不受此限）。
每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認；車道型門市的車道服務不接受排隊購買；購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買；聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。
📌必搶超可愛「杯緣子」！滿額贈或加購
這次星巴克還推出4款Hello Kitty杯緣子，分別有星巴克咖啡、綠圍裙凱蒂、泰迪小熊款，還把Hello Kitty頭部「造型馬克杯」直接縮小變成杯緣子，每款都好萌。
9月10日起活動期間，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。
另外，被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「茶の魔手新北永和店」將於9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新門市菜單推薦「全品項買5送1」開幕優惠喝起來。
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Hello Kitty鐵粉必收藏，星巴克最新聯名三麗鷗凱蒂貓，這次是帶有懷舊氛圍的復古手繪風格，質樸可愛的Hello Kitty戴著大大的紅色蝴蝶結、搭配米黃及星巴克綠很吸睛，目前官網上已曝光部分聯名商品，搶眼以一整顆Hello Kitty頭部打造的「造型馬克杯」800元、「不鏽鋼TOGO冷水杯」1280元、「16OZ不鏽鋼杯」1380元、「20OZ不鏽鋼水壺」1280元、「12OZ不鏽鋼杯」1000元。
呼應韓星BLACKPINK Jennie帶起蝴蝶結緞帶熱潮，推薦有著Hello Kitty超可愛蝴蝶結杯蓋的「馬克杯組」950元、還有吸管上別著蝴蝶結的「TOGO冷水杯」800元，以及穿上「綠圍裙的凱蒂貓」娃娃玩偶800元，還有2款「Hello Kitty同享隨行卡」各180元，預料應會是搶手秒殺款。
而聯名生活用品則在星巴克線上門市限定選購，復古風「Hello Kitty圍裙」1200元；還有「Hello Kitty手機掛繩」780元，可使用星禮程金星禮220★、或120★並以350元兌換。
📌排隊規則先掌握！「Hello Kitty星巴克聯名商品」銷售辦法Hello Kitty聯名商品9月10日當日各門市營業開始時間開賣，指定「Hello Kitty聯名商品」，依照每人現場排隊順序發放號碼牌，每人僅限領取每款指定商品各乙張。各門市營業開始後，請持號碼牌依序直接至櫃台結帳購買，若現場叫號未到無法完成結帳或是遺失號碼牌或毀損無法辨識等，即視同放棄購買權利（9月11日起則不受此限）。
每張號碼牌僅限購買指定商品乙個，商品銷售數量依各門市實際庫存為主。各門市均有排隊動線規劃與號碼牌發放，請於銷售前一日電洽門市詢問確認；車道型門市的車道服務不接受排隊購買；購買當下請務必現場檢查商品，確認後再結帳購買；聯名商品無法提供換貨服務(僅能退貨)。
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9月10日起活動期間，單筆消費金額滿1,350元，即可獲得「Hello Kitty杯緣子」乙個；或單筆消費金額滿250元，可以280元加購「Hello Kitty杯緣子」乙個。提醒大家，贈品以門市現貨為主，款式隨機不累贈，數量有限、現場贈完為止；活動不可合併使用；加價購活動每筆交易限加購1組；優惠不併用。
另外，被粉絲暱稱茶之魔手、茶的魔手、茶魔的手搖飲料南霸天「茶の魔手」，大台北地區第二間門市「茶の魔手新北永和店」將於9月7日正式開幕試營運，臨近捷運頂溪站的超方便地理位置，全新門市菜單推薦「全品項買5送1」開幕優惠喝起來。