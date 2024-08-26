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星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價　開學玉津咖啡茶飲第二杯半價

記者蕭涵云/綜合報導

開工靠咖啡茶飲好好提神！星巴克買一送一、今一整天「第二杯半價」爽喝星冰樂、星沁爽消暑；暑假迎接開學，玉津咖啡茶飲「第二杯半價」連續喝8天一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
開工靠咖啡茶飲好好提神！星巴克買一送一、今一整天「第二杯半價」爽喝星冰樂、星沁爽消暑；暑假迎接開學，玉津咖啡茶飲「第二杯半價」連續喝8天一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
開工靠咖啡茶飲好好提神！星巴克買一送一、今（26）日一整天都有「第二杯半價」可以爽喝星冰樂、星沁爽消暑；暑假接近尾聲、即將迎接開學，玉津咖啡茶飲推出3款指定特色飲料滿杯「第二杯半價」連續喝8天一次整理。

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📌星巴克買一送一！美式、那堤半價開喝
星巴克買一送一！即日起至9月6日每週三至五，使用foodomo外送爽喝指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「美式」兩杯優惠價125元（原價250元）、特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「經典紅茶那堤」兩杯優惠價160元（原價320元），幫大家試算，特大杯美式一杯63元、那堤一杯才75元、經典紅茶那堤一杯只要80元，通通百元有找太開心。

▲星巴克最新foodomo外送「買一送一」連喝3天！特大杯那堤、冷萃、摩卡可可碎片星冰樂都半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一，外送開喝半價美式、那堤；門市今全天「第二杯半價」爽喝星冰樂、星沁爽。（圖／記者蕭涵云攝）
📌星巴克今「第二杯半價」爽喝星冰樂、星沁爽
星巴克最新優惠活動咖啡同好日第二杯半價優惠，8月26日至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「第二杯半價」優惠，連星冰樂、星沁爽也能划算消暑爽喝一整天。

提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲玉津滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙，3款指定飲品（原價皆為70元/杯），開學享同品項第二杯半價優惠。（圖／玉津提供）
▲玉津滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙，3款指定飲品（原價皆為70元/杯），開學享同品項第二杯半價優惠。（圖／玉津提供）
📌玉津咖啡茶飲：開學「第二杯半價」連續喝8天
年輕品牌「玉津咖啡」廣開新店，暑假接近尾聲、即將迎接開學季，推出指定茶飲優惠活動，8月30日至9月6日連續8天，購買「滿杯水果茶、滿杯紅柚、滿杯橙橙」任一款飲品，享同品項「第二杯半價」優惠。

推薦加有百香果、檸檬和金桔果片，並融合柳橙與甘甜紅茶的招牌「滿杯水果茶」；或是清爽綠茶結合葡萄柚果粒的「滿杯紅柚」；還要鐵粉必喝的「滿杯橙橙」，則以清新茉莉綠茶搭配香甜柳橙，酸甜水果系飲品幫大家好好消暑。


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