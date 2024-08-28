威京集團遭突襲搜索「容積840%有鬼嗎？」　京華城過往說詞一次看

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▲「京華廣場」位於京華廣場舊址，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層。（圖／記者徐銘穗攝）

▲京華城容積率爭議事件延燒，京華城股份有限公司董事長陳玉坤6月開記者會澄清。（圖／記者徐銘穗攝）

▲京華城公司董事長陳玉坤（左）先前在律師陳昭龍（右）陪同下，正式對綠議員游淑慧提起告訴。（圖／京華城提供）

民眾黨主席柯文哲弊案持續延燒！其中京華城容積從372%暴增至840%爭議，台北地檢署先前密集傳喚台北市都市計畫委員會多名委員到案說明，今（28）再傳出突襲搜索威京集團總部及主席沈慶京住處。京華城容積暴增1.25倍有鬼嗎？京華城過往說詞一次看。今年年初，民進黨發言人張志豪等人開記者會，質疑柯文哲在台北市長任內疑似護航威京集團，給京華城史上最高840%容積率、獲利120億元超級大禮包。當時，威京集團回應，說明840%容積率是捐地蓋公園、停車場及捐2.2億元建台北市偶戲博物館後應得的，且期間曾經歷訴訟、監察院糾正才爭取回應得容積率，盼外界勿誣衊、流於政治操作。爾後，民進黨議員游淑慧等多次質疑京華城840%容積，柯文哲涉嫌圖利一事，威京集團幾乎是「被提一次，就聲明澄清一次」，反質疑綠營議員是為搏版面，按鈴提告相關議員。據悉，當時威京集團內部人員透露，京華城容積爭議爆不停，「主席很不爽」，緊接著在4月30日大動作開記者會，京華城股份有限公司董事長陳玉坤在律師陳昭龍陪同下開記者會說明，強調京華城容積從372%增加至840%一切合法，控訴歷經5任台北市長，37年來遭台北市府長期霸凌，開發案延宕12年，粗估損失50~60億元。📍京華城1987年從「工三」變「商三」用地，容積率原本就該是560%，但卻在市府錯誤計算下被打7折，變成372%。📍歷經經查院兩任委員糾正，才在2018柯市府任內，由副市長林欽榮確認恢復京華城560%的容積率。📍依《都市計畫法》第24條規範，京華城依法獲得20%獎勵容積與30%的容積移轉，560%乘上1.5倍後就是840%。陳玉坤當時說明，前者20%，詳細內容是4%「韌性城市貢獻勵」、8%「智慧城市貢獻獎勵」及8%「宜居城市貢獻獎勵」，此3項繳納相關保證金87.7億元；而30%容積移轉則是每個開發商都能申請，總金額是44億元。相當為達840%容積率，京華城付出約131.7億元。不過，曾為全球最大球體建築「京華城購物中心」，2019年11月熄燈後，由威京集團旗下中石化子公司鼎越開發以372億餘元取得，改建為頂級辦公園區「京華廣場」，是威京總部集團首度轉戰頂級商辦的代表作，規劃4棟辦公大樓，地下7層、地上19層，2023年5月公開，曾透露總銷千億元、單價上看200萬至250萬元，預計2026年完工。