韓國羽球賽／山口茜首輪遭到爆冷出局！直落二不敵香港好手盧善恩

山口茜首輪遭到爆冷出局！韓國羽球公開賽在今（28）日開始進行女單首輪的32強賽事，世界排名第5的日本名將山口茜，日前才在日本公開賽封后，達成史無前人的第4次座日本公開賽冠軍，寫下歷史新頁。然而，山口茜在韓國賽首輪，面對世界排名47的香港選手盧善恩，卻意外以17：21、18：21直落二吞敗，成為開打以來的最大爆冷。
奪日本公開賽冠軍 馬不停蹄征戰韓國賽
日本羽球公開賽女單冠軍戰在上周末的25日舉行，我國好手「小戴」戴資穎雖然闖進4強賽，但8強賽中左膝傷勢復發，賽前宣布退賽消息。冠軍戰由山口茜交手泰國的桑蘭（Busanan Ongbamrungphan），山口茜強勢以21：11、21：10通關，拿下生涯第4次日本公開賽冠軍，同時也是賽史第一人。
不過在休息數天後，山口茜馬上就飛往韓國出賽，首輪面對盧善恩，此前雙方未有交手紀錄。此役首局就陷入白熱化，一路拼戰到17：17平手，但山口茜接連發生失誤，遭到盧善恩以21：17搶下第1局。
來到第2局，山口茜在後段無法找到回擊手感，錯失領先機會遭到逆轉，最終以18：21丟失第2局，在首輪32強就以直落二吞敗。而盧善恩爆冷闖入16強後，將交手25歲的台灣小將林湘緹，共搶韓國賽8強門票。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本羽球公開賽女單冠軍戰在上周末的25日舉行，我國好手「小戴」戴資穎雖然闖進4強賽，但8強賽中左膝傷勢復發，賽前宣布退賽消息。冠軍戰由山口茜交手泰國的桑蘭（Busanan Ongbamrungphan），山口茜強勢以21：11、21：10通關，拿下生涯第4次日本公開賽冠軍，同時也是賽史第一人。
不過在休息數天後，山口茜馬上就飛往韓國出賽，首輪面對盧善恩，此前雙方未有交手紀錄。此役首局就陷入白熱化，一路拼戰到17：17平手，但山口茜接連發生失誤，遭到盧善恩以21：17搶下第1局。
來到第2局，山口茜在後段無法找到回擊手感，錯失領先機會遭到逆轉，最終以18：21丟失第2局，在首輪32強就以直落二吞敗。而盧善恩爆冷闖入16強後，將交手25歲的台灣小將林湘緹，共搶韓國賽8強門票。