交屋不到半年喊「斷頭賣」　房仲談完底價翻白眼：揭1心態要不得

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▲2022年全台住宅建宅核發逾18萬戶，如今正是20年來最大交屋潮，卻遇上央行下令34家銀行房貸自主總量管制，台中成限貸令重災區。（示意圖／記者徐銘穗攝）

銀行鬧錢荒，近幾個月房貸難度提升，央行21日要全體銀行自主管理房貸總量，儘管央行後續兩度說明，金管會也查說銀行沒有限貸一事，但陸續仍有不少房貸卡關慘案傳出。第一線房仲坦言，近期帶看量真的驟減，有剛交屋不到半年的屋主喊要斷頭賣，但一談完整個傻眼，房貸焦慮有多可怕？本身是包租公的房市評論家顏博志日前接受媒體訪問時透露，不僅自己要交屋在即的房子被3家銀行拒貸，友人也決定要斷頭了。馨傳不動產智庫執行長何世昌也分享，央行要銀行縮減不動產放款，第一線房仲朋友坦言近期帶看量驟降，但也有接到新委託，「」。只是，房仲談完發現，屋主開價約等於實登+10%、底價則約等於實登+5%，驚呼：「這不算斷頭啊！」屋主回他說：「可是我要繳房地合一稅。」何世昌指出，屋主認為扣完房地合一，他實拿的價格跟實登差不多，好像也沒錯，「實際上賺錢了，嘴巴上要說賠售」。新竹房仲林品揚揭屋主心態，直言：「