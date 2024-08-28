涉柯P京華城案！沈慶京偵訊中　威京旗下中工、中石化同步發重訊

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▲沈慶京傳出被檢調帶回偵訊，威京集團旗下子公司「中工、中石化」同步發布重訊，稱公司營運、財務一切正常。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

▲沈慶京早年有股市四大天王之稱，別名威京小沈，集團旗下公司橫跨「金融、地產開發、石化能源、育樂」四大事業。（圖／擷取自中石化官網影片）

▲沈慶京（左）今日遭檢調偵訊，疑與柯文哲（右）、應曉薇等人的神祕便當會有關。（資料照／NOWnews）

針對柯文哲京華城容積案，檢廉今(28)日兵分43路搜尋威京總部，及京華城負責人、威京集團主席沈慶京住處，以及中華工程、中石化公司等處，並傳喚沈慶京(威京小沈)，規模之大史無前例，據了解，外界雖傳沈慶京人在國外，實際上他人在國內，沈慶京及集團人員皆積極配合檢調調查中。威京集團統一窗口表示，目前中工(2515)跟中石化(1314)都已經發重訊，其他的部分我們暫時無法對外說明，一切配合及尊重檢調偵辦，感謝大家。威京集團旗下公司眾多，除了台灣，海外事業橫跨中國、越南、緬甸，四大事業體「金融服務、地產開發、石化能源、商業育樂文創」，共24家公司，最為人知曉的，包括中華工程、中石化、喜滿客影城。中華工程及中石化內文大同小異，「對於檢調約談，該司全力配合並提供協助，營運及財務一切正常。」沈慶京是誰？或許年輕讀者對他並不熟悉，《NOWnews》特別彙整相關資料，讓讀者們了解其背景。沈慶京綽號威京小沈，早年有股市四大天王之稱，於「股市、房地產界」極具威名，1970從買賣台灣紡織品配額起家，累積上百億身家，之後轉戰房地產、科技、金融業，創立威京集團，一手打造京華城，但2000年接手中華工程、中石化後，從滿手現金淪為負債累累。目前知名旋轉豪宅「陶朱隱園」就是他的最新代表作，至今一戶都未傳出售出；而近年積極興辦「京華廣場」(京華城原址改建)，卻又捲入弊案疑雲。沈慶京過去曾坦言，「就算我現在還是努力不懈，也難以超越甚或回到當時的光景，我的人生，很難東山再起。」針對京華廣場，他也感性指出，「既然還是要做事，不如做些既能獲利，又更具未來性，更有意義的事情。」據了解，今(28)日檢調傳喚，沈慶京、應曉薇等相關人員，共5~6人，應曉薇則因2020年3月間「便當會」，她疑為京華城向市府陳情，故捲入此案，便當會出席者還有柯文哲，一度傳出還有時任副市長黃珊珊，但黃珊珊已否認。京華城容積率爭議，起源自容積率自560%放寬至840%，當時的都委會召及人為時任副市長彭振聲，國民黨台北市議員游淑慧京華城案恐牽涉上百億金流，疑有圖利財團之嫌，彭振聲也被檢廉約談，訊後移送北檢複訊後，依貪污治罪條例，限制出境、出海、住居，成為全案第一個遭到強制處分的被告。其他約談對象，都審會委員共14人，包括親民黨主席宋楚瑜的女兒宋鎮邁、台北市不動產開發商業同業公會榮譽理事長陳春銅、政治大學財務管理學系教授陳明吉、前交通大學運輸研究所副教授黃台生、為中華民國景觀學會副理事長潘一如、銘傳大學建築系教授王价巨，以及文化大學景觀學系教授郭瓊瑩等，皆已訊後請回。