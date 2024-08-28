江蕙大巨蛋國慶開唱！中央「跳針」籲注意消安　蔣市府：早驗過了

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▲面對中央三申五令「注意消安」，蔣市府、遠雄表示，8/20已通過安檢。（圖／記者陳韋帆攝）

藝人二姊江蕙即將於10月5日，在大巨蛋國慶晚會上開唱，這也是江蕙封麥9年，首次解封公開演唱！但對於大巨蛋舉辦非賽事活動，內政部三申五令發文提醒蔣市府擬定活動安全維護計畫。台北市體育局則表示，「消安部分8/20早已通過，至於缺失改善部分，市府已督導遠雄改善，舉辦活動前，勢必會確保安全無虞。」內政部國土署今(28)、昨(27)日不斷重提「監察院才對大巨蛋提出調查意見及糾正，提醒市府、遠雄應切實演練消防災害搶救計畫，並累積經驗逐次改善，提升公共安全品質，確保人民生命財產，以化解民眾疑慮。」臺北市政府體育局表示，「遠雄於約6~7月送審消防安全基金會審查，8/20通過『防火逃生避難安全驗證』，未來舉辦各項活動前，仍將依相關規定嚴格審查，建立完善安全維護機制，確保安全無虞、程序完備，始得舉辦活動。」針對內政部及國土署的三申五令，遠雄集團副總經理楊舜欽則表示，臺北大巨蛋日前已通過消防演練，未來若要舉辦非體育賽事活動，尊重國土署的指導，配合台北市政府，依照大型活動群聚管理辦法，擬定相關計畫提出申請，以確保活動安全。