京華城案外案！沈慶京爆「郝、柯市府首長要紅包」　蔣市府回應了

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▲沈慶京表示，他最透恨貪汙，政治人物為了個人聲量、目的，不斷亂講，他這次會全部向檢察官說清楚。（圖／記者葉政勳攝）

京華城負責人、威京集團主席沈慶京涉京華城容積案，今(28)日被廉檢搜索，沈慶京發布千字文強調，京華城840%容積合法，但也爆出案外案，他指稱「」或許因沈慶京未指名道姓，蔣市府請都發局代表回應，「將全力配合司法調查！」沈慶京表示，從未與官員妥協或送紅包，也因如此，京華城才揹這麼大黑鍋，事實上，郝龍斌、柯文哲任台北市長時期，都有人曾明示「要紅包」，但因為拒絕了，導致京華城申請容積不斷遭到報復。他說，京華城容積合法合理，商三基準容積率560%，是全國標準，捐贈公益設施後，內政部核定為678.91%，郝市府卻寫成392%，導致爭議不斷數十年，當時向市府陳情，要求取回合法容積，卻有官員趁機索要紅包，柯市府時期，同樣有官員透過律師索賄，我們又拒絕後，京華城開始不斷被報復。沈慶京指出，「糾紛過程中，監察院已糾正市府，應回復京華城容積率560%，但該官員竟刻意將『內政部公告的容積率678.91%』相關文字刪除。」他認為，柯市府不願依法行事，故意刁難京華城，從未給京華城特權，依照內政部核准內容，京華城基準容積率是678.91%，而京華城後續又依法花錢購買30%容積移轉，總容積率才達到882%，根本不是外界現在所言的840%。沈慶京強調，「我最痛恨貪汙！」政治人物為了個人聲量、政治目的，不斷亂講，過去一直不願意點出真相，是因為怕他們報復，但現在將會向檢察官全部說清楚，錯的是貪瀆的是公務員，而不是無辜老百姓及勇於任事的公務員。