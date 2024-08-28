林志玲曾被爆遭AKIRA毆打！躺病床送醫照片瘋傳　逼出女神回應

金曲歌后孫淑媚近日又傳出祕密結婚生子，她無奈否認，造謠者為網路上氾濫的農場文，遭假消息波及、身受其害的名人不少，其中最離譜的莫過於林志玲去年被爆料遭老公AKIRA毆打，逼得經紀人發聲澄清，林志玲本人則以一貫高情商回應：「沒家暴，只有抱抱。」
49歲林志玲和小7歲AKIRA結婚5年，去年3月，大陸網站造謠「台媒爆林志玲遭家暴，並稱疑似被黑澤良平把假體打出來了」，指林志玲隆鼻時植入的填充物被AKIRA打到掉出，她特地返台修復，並附上一張神似林志玲女性鼻青臉腫躺在病床的照片，沒想到，假消息於8月再度被亂傳，其實該相片為南韓女星李敏英早年被老公家暴而流產的照片。
被瞎傳遭AKIRA打斷鼻子 林志玲本人笑著回應
對於再度「被家暴」，當時詢問林志玲，她透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔！謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻，保持幸福。」
經紀人說林志玲平常不太看新聞，聽別人說才知道自己被打，志玲姐姐本人笑說：「沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
我是廣告 請繼續往下閱讀
被瞎傳遭AKIRA打斷鼻子 林志玲本人笑著回應
對於再度「被家暴」，當時詢問林志玲，她透過經紀人向《NOWnews今日新聞》表示：「希望大家不要再為一看就很假的不實網路謠言操心和傳播了，也提醒不要亂配其他人的圖片喔！謝謝大家關心，姐姐、姐夫都很好，結婚就是雙方都要努力經營婚姻，保持幸福。」
經紀人說林志玲平常不太看新聞，聽別人說才知道自己被打，志玲姐姐本人笑說：「沒有家暴，只有抱抱，也希望自己傳遞給大家的是正能量；至少會永遠這樣努力著。更希望大家都要把自己的生活過好，快樂每一天噢！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110