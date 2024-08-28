應曉薇涉京華城案遭搜索！40年前「出道照」驚豔對岸：最美郭襄

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▲應曉薇曾是知名電視劇演員，2010年正式踏入政壇，2020年成為國民黨史上第一個演藝界出身的中常委。（圖／翻攝應曉薇臉書）

▲應曉薇1984~2000年活躍於電視劇，飾演各種武俠類型的可愛角色。（圖／翻攝百度）

▲應曉薇飾演1984年電視劇《神鵰俠侶》中郭襄出道，紅遍兩岸三地，至今仍有中國網友不斷提及，封作「最美郭襄」。（圖／翻攝百度）

廉檢今(28)日兵分46路大規模搜索「京華城容積爭議」相關人員，除了京華城董事長沈慶京外，國民黨台北市議員應曉薇疑曾在「便當會」為京華城爭取容積，議會辦公室也被搜索。應曉薇是誰呢？除了議員之外是否有其他身分？應曉薇出生於彰化，1984年潘迎紫版《神鵰俠侶》中飾演郭襄一角出道，其可愛形象紅遍兩岸三地，甚至被中國稱作「最美郭襄」，隨後活躍於《鹿鼎記》、《新西遊記》、《劉伯溫傳奇》、《包青天》等多部電視劇，大多飾演可愛小妹妹。2000年參演最後一部電視劇《神仙動員令》，飾演觀世音一角後，應曉薇淡出影壇，她隨後投入臺北看守所教誨志工20餘年，期間，2010年獲國民黨提名，當選台北市第五選區（中正、萬華）市議員，連任至今，2020年成為國民黨史上第一個演藝界出身的中常委。回顧京華城高容積率問題，柯文哲曾表示，來自於應曉薇的「便當會」；應曉薇也說，只是單純的便當會，沒有居中牽線。對於今(28)日捲入京華城案，辦公室遭檢調搜索一事，應曉薇表示，「她不委屈，因為身正不怕影子斜，配合檢調是應該的，議員本質就是合情、合法、合理接受所有人陳情。」