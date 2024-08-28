前中信兄弟洋投泰迪回歸台灣！831中職大限前上飛機　還大秀國旗

泰迪要回歸了！中職洋將831大限倒數計時，味全龍日前就曾透露，會繼續找尋洋投，被認為是味全新洋投的泰迪今天在社群媒體發文表示：「下一站，台灣。」味全球團今天表示，目前新洋將還在進行程序中，不過，符合味全先前透露的打過中職2隊、目前不在美媒職體系等條件的泰迪，已經在個人IG上貼出搭機的照片，並配上「Next stop-Taiwan」和國旗。
泰迪加盟統一獅、中信兄弟 可望前進味全龍
泰迪2020年加盟統一獅，2022年轉投中信兄弟，中職生涯先發31場，戰績17勝8敗，防禦率3.22，今年則效力墨西哥聯盟。
味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，若新洋投到位，泰迪很有可能直接註冊，不過荷雷拉目前尚未確定是否留在龍隊，他也是唯一沒有上一軍的洋投，應該很難留下。
總教練葉君璋日前曾表示，如果新洋投確定加盟，就會註冊到最終的4個洋將名額，現有洋投就會有人註銷。
龍隊領隊丁仲緯對於新洋投並未確認，他表示，還有一些程序、合約細節有待確認，等確定後再正式公布，由於新洋投必須在8月31日之前抵達台灣才能註冊，這兩天泰迪可能就會來台。
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泰迪2020年加盟統一獅，2022年轉投中信兄弟，中職生涯先發31場，戰績17勝8敗，防禦率3.22，今年則效力墨西哥聯盟。
味全龍目前洋投有艾璞樂、銳歐、伍鐸、荷雷拉四位，若新洋投到位，泰迪很有可能直接註冊，不過荷雷拉目前尚未確定是否留在龍隊，他也是唯一沒有上一軍的洋投，應該很難留下。
總教練葉君璋日前曾表示，如果新洋投確定加盟，就會註冊到最終的4個洋將名額，現有洋投就會有人註銷。
龍隊領隊丁仲緯對於新洋投並未確認，他表示，還有一些程序、合約細節有待確認，等確定後再正式公布，由於新洋投必須在8月31日之前抵達台灣才能註冊，這兩天泰迪可能就會來台。