台灣一堆既有頂加違建！專家曝出租風險：黑心房東恐面臨巨額賠償

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▲凱米颱風上月來襲，花蓮一處違建圍牆倒塌，墜落砸中下方車輛，釀後座母子1死1重傷。（圖／翻攝畫面）

花蓮市中興路1棟5層樓建物頂樓違建圍牆，上（7月）月24日被凱米颱風吹倒，直接墜落砸毀下方車輛後座，造成後座母子1死1重傷，違建議題再度引發關注，也有網友好奇，究竟違建能不能出租？萬豪建築執行長Alvin Li近期分享，違規出租可能帶來巨額賠償風險，呼籲包租公、包租婆謹慎行事。Alvin Li表示，若將未經許可改建的房屋出租給他人，一旦被舉報或租客提告，屋主將面臨嚴重的法律風險。他舉例說明，曾有客戶因類似問題面臨高額賠償要求，遠超過他們2年的租金收入。而且，不論雇用了多少律師，屋主在這種情況下幾乎都會敗訴。而屋主或租屋族如果要知道建物是否違建，其實都可以上網尋找「各縣市政府的違章建築查詢系統」進入違建查詢。在現場看房屋時務必觀察屋況，包含建築外觀有沒有加蓋、鐵皮，常見的防火巷、遮雨棚或頂樓加蓋等，也可多和房仲業者詢問確認。除此之外，也可請其提供該建築的不動產說明書，查看記載前屋主對房屋的違建、增建情形，就能多重保障周延，想要居家有更大的空間，也要避免踩到違章建築的雷。對於已存在的違章建築，Alvin Li建議通過補辦相關許可使其合法化。他解釋道，這不僅能讓屋主更加安心，還能提升房屋整體價值。例如，將一處300平方呎違建合法化後，房屋總面積增加，房產價值也隨之提高。另外，他也提醒屋主們不要擅自行動，應事先諮詢專業人士意見，所有建築和改建項目都必須獲得許可。